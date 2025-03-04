Представлена «космическая рация» — смартфон для общения по спутниковой связи

Александр


Компания Space42 анонсировала выпуск необычного смартфона под названием Thuraya SkyPhone. Он необычен тем, что позволяет общаться с использованием спутниковой связи там, где недоступна наземная сотовая связь.

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Thuraya SkyPhone работает на базе Android 14 и обладает поддержкой сетей 4G и 5G. При необходимости можно переключиться на использование спутниковой связи, совершая голосовые вызовы и отправляя текстовые сообщения. У Thuraya One собственная сеть, хотя компания арендует спутники у других организаций. Также она сотрудничает с 370 сотовыми операторами в разных странах мира, благодаря чему обладателям смартфона Thuraya SkyPhone доступен роуминг во время путешествий.



Thuraya SkyPhone поддерживает технологию Direct-to-Device, которая позволяет обладателям этих устройств связываться друг с другом напрямую. Что касается характеристик, они вполне типичны для Android-смартфонов: AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма, 8-ядерный процессор Qualcomm (точная марка не называется), 50-мегапиксельная основная камера, фронтальная камера, аккумулятор на 6000 мАч и корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP67.

Thuraya SkyPhone уже продаётся как на сайте производителя, так и у партнёров этой компании. Устройство ориентировано на экстрим-путешественников и корпоративных клиентов, которым необходимо обеспечивать сотрудников бесперебойной мобильной связью.
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Комментарии

tellurian
+2184
tellurian
Стоимость Thuraya SkyPhone, по предварительным данным, составит около 2000 долларов США. Хотя цена не является низкой, она полностью оправдана широкими возможностями устройства.

В комплект входят:
спутниковая SIM-карта Thuraya,
зарядное устройство,
защитный чехол для безопасного использования,
подробное руководство пользователя.
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