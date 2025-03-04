Представлена «космическая рация» — смартфон для общения по спутниковой связи

Компания Space42 анонсировала выпуск необычного смартфона под названием Thuraya SkyPhone. Он необычен тем, что позволяет общаться с использованием спутниковой связи там, где недоступна наземная сотовая связь.
Thuraya SkyPhone поддерживает технологию Direct-to-Device, которая позволяет обладателям этих устройств связываться друг с другом напрямую. Что касается характеристик, они вполне типичны для Android-смартфонов: AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма, 8-ядерный процессор Qualcomm (точная марка не называется), 50-мегапиксельная основная камера, фронтальная камера, аккумулятор на 6000 мАч и корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP67.
Thuraya SkyPhone уже продаётся как на сайте производителя, так и у партнёров этой компании. Устройство ориентировано на экстрим-путешественников и корпоративных клиентов, которым необходимо обеспечивать сотрудников бесперебойной мобильной связью.