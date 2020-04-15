





Принадлежащий компании Huawei бренд Honor представил три новых флагманских смартфона — Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+. Они получили топовые характеристики, но при этом будут стоить относительно недорого.Honor 30 получил процессор Kirin 985, а в двух других моделях стоит более производительный чип Kirin 990. Все модели поддерживают связь в сетях пятого поколения, благодаря встроенному 5G-модему.В новых смартфонах Honor на этот раз используется OLED-экран диагональю 6,53 дюйма с разрешением Full HD+ и встроенным сканером отпечатков пальцев. У Honor 30 он полностью плоский, а у Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ изогнутый с левого и правого краёв. Корпус металлический со стеклянным покрытием и узнаваемой градиентной расцветкой.





Смартфоны отличаются набором камер. У Honor 30 их четыре: основная 40 Мп, широкоугольная 8 Мп, телефото 8 Мп, макро 2 Мп. Honor 30 Pro получил набор из трёх камер: основная 40 Мп, широкоугольная 16 Мп и телефото на 5 Мп с 5-кратным оптическим зумом. В Honor 30 Pro+ тоже используется тройная камера, но с более продвинутыми сенсорами: основной 5 Мп, широкоугольныц 16 Мп и телефото 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.



Специалисты DxOMark уже протестировали качество съёмки на Honor 30 Pro+ и поставили этот смартфон на второе место в своём рейтинге. На вершине по-прежнему находится Huawei P40 Pro+.



В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI и сервисами Huawei, которые частично заменяют собой популярные приложения Google.



Цены:



Honor 30 (6 + 128 ГБ) — 2999 юаней (около 31 тысячи рублей)

Honor 30 Pro (8 + 128 ГБ) — 3999 юаней (около 42 тысяч рублей)

Honor 30 Pro+ (8 + 256 ГБ) — 4999 юаней (около 52 тысяч рублей)



Когда эти новинки появятся в России и сколько они будут стоить, неизвестно.







