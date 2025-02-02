Представлена мышь-брелок с необычным колесиком и высокой автономностью

Артем
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Ее можно повесить на ключи и подключить к нескольким устройствам.

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Компания Astract Japan представила суперкомпактную мышь CapacMouse Pro. Ее размер чуть больше кейса AirPods Pro и буквально помещается в ладони. На нижней части корпуса есть петля, так кроху можно зацепить за карабин ключей и не потерять.

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Чтобы не терять эргономичность гаджета, колесико заменили на двойную клавишу MagicWheel. Она оснащена сенсором, который реагирует на силу нажатия — чем больше давление, тем быстрее скроллится контент. 

По бокам CapacMouse Pro есть еще четыре кнопки. Они переключают чуствительность курсора в диапазоне от 1000 до 4000 DPI. Кроме того, их можно использовать в комбинации, например, для активации двойного клика или на замену центральной кнопки колесика.

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Мышку можно подружить с двумя устройствами по Bluetooth и третьим через USB-коннектор. Каким гаджетом пользоваться выбирает тумблер на дне устройства.

По словам Astract Japan, мышь проживет на одном заряде до 30 часов, а для ее подключения не нужно загружать драйверы или фирменное ПО. 

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CapacMouse Pro обойдется в $50 (~ 5 тыс руб). Средства на ее создание собирали на краудфандинговой площадке. Устройство сразу приглянулось пользователям и компания быстро перешла от сбора к выпуску. Старт продаж пока не назван.
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Источник:
IT Home
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Комментарии

Dmitriy
+1225
Dmitriy
Идея интересная, но нужность сомнительная. Мышь на связке ключей — своеобразно...
2 февраля 2025 в 20:40
#
tellurian
+2130
tellurian
Мышь будет царапаться от ключей и через некоторое время будет выглядеть не красиво и не потребно. Не думаю, что там будет качественный пластик. Да и эргономика при таком размере так себе.
3 февраля 2025 в 06:29
#
+148
Ivan Ivanov tellurian
некрасиво и непотребно пишутся вместе ))
4 февраля 2025 в 02:22
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