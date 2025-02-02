Представлена мышь-брелок с необычным колесиком и высокой автономностью





Ее можно повесить на ключи и подключить к нескольким устройствам. Ее можно повесить на ключи и подключить к нескольким устройствам. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Компания Astract Japan представила суперкомпактную мышь CapacMouse Pro. Ее размер чуть больше кейса AirPods Pro и буквально помещается в ладони. На нижней части корпуса есть петля, так кроху можно зацепить за карабин ключей и не потерять.Чтобы не терять эргономичность гаджета, колесико заменили на двойную клавишу MagicWheel. Она оснащена сенсором, который реагирует на силу нажатия — чем больше давление, тем быстрее скроллится контент.По бокам CapacMouse Pro есть еще четыре кнопки. Они переключают чуствительность курсора в диапазоне от 1000 до 4000 DPI. Кроме того, их можно использовать в комбинации, например, для активации двойного клика или на замену центральной кнопки колесика.Мышку можно подружить с двумя устройствами по Bluetooth и третьим через USB-коннектор. Каким гаджетом пользоваться выбирает тумблер на дне устройства.По словам Astract Japan, мышь проживет на одном заряде до 30 часов, а для ее подключения не нужно загружать драйверы или фирменное ПО.CapacMouse Pro обойдется в $50 (~ 5 тыс руб). Средства на ее создание собирали на краудфандинговой площадке. Устройство сразу приглянулось пользователям и компания быстро перешла от сбора к выпуску. Старт продаж пока не назван.