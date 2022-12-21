Клавиатура

Представлена невероятно крутая геймерская клавиатура — со встроенным экраном, процессором и видеочипом

Александр


Компания Finalmouse представила механическую игровую клавиатуру Centerpiece. В неё встроен собственный процессор и видеочип, а изображение под кнопками выводится с помощью игрового движка Unreal Engine 5.

Темы оформления для этой клавиатуры можно брать в фирменном приложении The Freethinker Portal, которое будет выложено в магазине Steam. Некоторые бесплатные, но есть и такие, которые продаются за деньги. Темы разнообразные, есть даже интерактивные, которые меняют изображение в зависимости от нажатий на кнопки. Дизайнеры и разработчики смогут зарабатывать на продаже этих тем.



У клавиатуры компактные габариты (примерно 65% от полноразмерного формата), корпус выполнен из алюминия, а подключение к компьютеру производится через порт USB Type-C. Беспроводное соединение не предусмотрено.



В клавиатуре Centerpiece используются заменяемые низкопрофильные кнопки стандарта Cherry MX, выпущенные компанией Gateron. Кнопки полностью прозрачные, поэтому сквозь них очень хорошо видно изображение. Обзору не мешают даже символы, хотя они есть — и впечатаны на боковых гранях кнопок. В памяти клавиатуры может храниться до трёх тем оформления, переключение между ними производится с помощью специальных кнопок.

Finalmouse начнёт продавать эту клавиатуру в первом квартале 2023 года по цене 349 долларов (около 24 600 рублей по текущему курсу).

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