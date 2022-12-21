Представлена невероятно крутая геймерская клавиатура — со встроенным экраном, процессором и видеочипом

Компания Finalmouse представила механическую игровую клавиатуру Centerpiece. В неё встроен собственный процессор и видеочип, а изображение под кнопками выводится с помощью игрового движка Unreal Engine 5.Темы оформления для этой клавиатуры можно брать в фирменном приложении The Freethinker Portal, которое будет выложено в магазине Steam. Некоторые бесплатные, но есть и такие, которые продаются за деньги. Темы разнообразные, есть даже интерактивные, которые меняют изображение в зависимости от нажатий на кнопки. Дизайнеры и разработчики смогут зарабатывать на продаже этих тем.У клавиатуры компактные габариты (примерно 65% от полноразмерного формата), корпус выполнен из алюминия, а подключение к компьютеру производится через порт USB Type-C. Беспроводное соединение не предусмотрено.В клавиатуре Centerpiece используются заменяемые низкопрофильные кнопки стандарта Cherry MX, выпущенные компанией Gateron. Кнопки полностью прозрачные, поэтому сквозь них очень хорошо видно изображение. Обзору не мешают даже символы, хотя они есть — и впечатаны на боковых гранях кнопок. В памяти клавиатуры может храниться до трёх тем оформления, переключение между ними производится с помощью специальных кнопок.Finalmouse начнёт продавать эту клавиатуру в первом квартале 2023 года по цене 349 долларов (около 24 600 рублей по текущему курсу).