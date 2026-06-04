Показана новая Lada Niva Legend — теперь с подушкой безопасности и кондиционером

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) «АвтоВАЗ» продемонстрировал широкой публике глубоко модернизированную Lada Niva Legend. Обновленный внедорожник, сохранивший узнаваемый брутальный дизайн, получил более 100 новых и свыше 60 доработанных компонентов. Ключевым изменением стала замена прежнего 1,7-литрового агрегата на 1,8-литровый 8-клапанный, знакомый по модели Niva Travel.Силовая установка выдает 90 лошадиных сил, а крутящий момент увеличился на 24 Н·м, при этом 80% пиковой тяги доступны уже с 1000 оборотов в минуту. Благодаря этому улучшилась приемистость на низких оборотах, а расход топлива в отдельных режимах сократился до 30% по сравнению с предшественником. Помимо двигателя, переработке подверглась ходовая часть: инженеры сместили вперед стабилизатор поперечной устойчивости, что положительно сказалось на управляемости и плавности хода. В трансмиссии раздаточная коробка стала однорычажной (вместо двух рычагов) и обзавелась дополнительной опорой для снижения вибраций, а рычаг механической КПП приблизили к водителю.Значительно обновилось и оснащение: в базовую версию вошли подушка безопасности водителя, кондиционер с салонным фильтром, центральный замок и единый ключ для дверей и замка зажигания. В салоне улучшили шумоизоляцию, установили руль от Lada Granta, а замок зажигания перенесли на правую сторону руля. Для повышения безопасности применили вентилируемые передние тормозные диски, а для защиты от коррозии впервые использовали двустороннюю оцинкованную сталь для капота, крыши, передней панели и задней двери. Полные технические характеристики и цены на обновленную Lada Niva Legend будут объявлены позднее, а пока на заводе завершают подготовку к серийному выпуску.«АвтоВАЗ» пока не раскрыл стоимость и точные сроки начала продаж, отметив лишь, что автомобиль станет заметно привлекательнее для покупателей.