Представлена новая рация Xiaomi Walkie-Talkie 2S с нереальным запасом автономной работы и радиусом действия до 5 км

Китайский производитель электроники Xiaomi представил новую рацию Walkie-Talkie 2S с заявленным временем автономной работы до 120 часов.Рация получила тонкий и текстурированный корпус, 36-мм динамик и 1,7-дюймовый цветной дисплей для отображения необходимой информации. Заряжается девайс по кабелю USB Type-C. Толщина корпуса составляет всего 15 мм, а вес — 130 грамм.Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP54, а также поддерживает FM-радио и оснащено 3,5-мм разъёмом для наушников. Кроме того, к рации можно подключить Bluetooth-наушники.Xiaomi Walkie-Talkie 2S предлагает до 80 настраиваемых в дополнение к 20 наиболее популярным каналам, а частоту каждого канала можно настроить отдельно. Гаджет также использует мощность передачи 4 Вт, что позволяет связываться с другими пользователями на расстоянии до 5 км.Пока Xiaomi Walkie-Talkie 2S можно приобрести только в Китае по цене 299 юаней (~3200 рублей).