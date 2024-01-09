Представлена портативная игровая консоль MSI Claw с процессорами Intel Meteor Lake

Фархад
MSI Claw

В рамках выставки CES 2024 в Лас-Вегасе компания MSI официально представила новый портативный игровой компьютер MSI Claw. По сути это аналог Steam Deck на базе процессоров Intel.

MSI Claw доступен в конфигурациях с процессорами Meteor Lake, начиная с Core Ultra 5 в базе с накопителем на 512 ГБ и заканчиваются чипсетом Core Ultra 7-155H. В отличие от Steam Deck и ASUS ROG Ally, которые используют разработки AMD, в MSI Claw будет предложена технология масштабирования Intel XeSS.

MSI Claw

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На передней панели MSI Claw размещён 7-дюймовый LCD-дисплей (IPS-матрица) с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит. Там же есть пара джойстиков с эффектом Холла, которые не начнут дрифтить со временем. Сверху расположен порт Thunderbolt 4.

MSI Claw

Время автономной работы — ещё один важный аспект этой консоли. MSI заявляет, что в устройстве установлена самая большая батарея среди всех портативок. Её емкость составляет 53 Втч. Однако точное время работы без подзарядки раскрывается.

В продажу MSI Claw поступит в первой половине 2024 года. На старте будут доступны три модели по цене от $699.
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Источник:
MSI
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Комментарии

tellurian
+3611
tellurian
Конкуренция это хорошо. Подождём отзывы.
Вчера в 11:31
#
banditos
+143
banditos
А что раскрывается;)))!?
Вчера в 13:22
#
–22
epiOsoid_2&6_mazuta46
У меня steam deck, и могу сказать что далеко от розетки не отхожу. Все настройки с электропитанием и прочими андервольтингами кардинально не помогут, садится реально на глазах. Нужен реально более емкий аккум.
Вчера в 15:05
#
Mers
+4771
Mers epiOsoid_2&6_mazuta46
Олег версия исправляет данную проблему.
Вчера в 20:38
#
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