Представлена портативная мини-дрель Xiaomi MIJIA Electric Sharpener с кучей сменных насадок. Она размером с ручку, а стоит сущие гроши

Фархад
Mijia

Компания Xiaomi не перестаёт удивлять необычными, но полезными гаджетами. В этот раз бренд выпустил компактную дрель Xiaomi MIJIA Electric Sharpener с двухрежимной литиевой батареей и сменными насадками. 

Внешне девайс напоминает ручку от отвёртки диаметром 2 см. Корпус Xiaomi MIJIA Electric Sharpener сделан из анодированного алюминиевого сплава. Весит устройство 310 г. Внутри установлен бесщёточный двигатель с максимальной скоростью 22 000 об/мин. С помощью такой штуки можно шлифовать, гравировать, полировать, сверлить и многое другое.

Mijia

На корпусе расположены кнопки включения и регулировки скорости вращения. В комплект входит металлический футляр для хранения с 16 шлифовальными головками с диаметром стержня 2,35 мм, кабель USB-C и инструкция. Батареи ёмкостью 800 мАч хватает на 60 минут работы.

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Mijia

Дрель Xiaomi MIJIA Electric Sharpener пока доступна только в Китае по цене 179 юаней (~2250 рублей).
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

Aspard
+571
Aspard
Хотеть! Вот это клевая штука, давно был нужен портативный дремель для мелких работ, хорошо не купил ничего другого.
Сегодня в 17:37
#
Lord
+628
Lord
Да, хорошая вещь, бывает нужно подточить,засверлить, потом обработать.
Сегодня в 17:50
#
+950
hate_u
Вопрос потянет ли моторчик.
Сегодня в 17:57
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