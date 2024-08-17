Представлена портативная мини-дрель Xiaomi MIJIA Electric Sharpener с кучей сменных насадок. Она размером с ручку, а стоит сущие гроши

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Компания Xiaomi не перестаёт удивлять необычными, но полезными гаджетами. В этот раз бренд выпустил компактную дрель Xiaomi MIJIA Electric Sharpener с двухрежимной литиевой батареей и сменными насадками.Внешне девайс напоминает ручку от отвёртки диаметром 2 см. Корпус Xiaomi MIJIA Electric Sharpener сделан из анодированного алюминиевого сплава. Весит устройство 310 г. Внутри установлен бесщёточный двигатель с максимальной скоростью 22 000 об/мин. С помощью такой штуки можно шлифовать, гравировать, полировать, сверлить и многое другое.На корпусе расположены кнопки включения и регулировки скорости вращения. В комплект входит металлический футляр для хранения с 16 шлифовальными головками с диаметром стержня 2,35 мм, кабель USB-C и инструкция. Батареи ёмкостью 800 мАч хватает на 60 минут работы.Дрель Xiaomi MIJIA Electric Sharpener пока доступна только в Китае по цене 179 юаней (~2250 рублей).