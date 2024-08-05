Представлена раскладушка HUAWEI nova Flip. Цена приятно удивила

Фархад
nova Flip
 
Сегодня, 5 августа, компания HUAWEI представила первый складной смартфон в линейке nova — HUAWEI nova Flip. Он позиционируется, как самый модный девайс этого года.

HUAWEI nova Flip получил довольно впечатляющую начинку, включая механизм шарнира Waterdrop, рассчитаный на 1,2 млн складываний. В разложенном состоянии его толщина составляет всего 6,88 мм, а весит девайс 195 г.

Снаружи установлен 2,14-дюймовый OLED-дисплей и два модуля камеры на 50 Мп и 8 Мп. Внутри расположен гибкий 6,94-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Разрешение селфи-камеры — 32 Мп.

nova Flip

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За производительность HUAWEI nova Flip отвечает чипсет Kirin 8000 с 12 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти. Работает новинка под управлением HarmonyOS 4.2 с фирменными нейросетевыми функциями. Среди прочих особенностей — аккумулятор ёмкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев и четыре расцветки.

nova Flip

HUAWEI nova Flip пока доступен только в Китае по цене от 5288 юаней (~$744) за версию на 256 ГБ, а топовая конфигурация с 1 ТБ памяти стоит 6488 юаней (~$911).
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Источник:
GSM Arena
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