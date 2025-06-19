Представлена серия доступных QLED телевизоров TCL S5K

Новая линейка обещает качественное изображение, насыщенный звук и диагонали, идеально подходящие для небольших и уютных пространств.
Кроме того, телевизоры S5K работают на платформе Google TV. Специальные режимы просмотра — для кино, игр и спорта — помогут получить максимум от любого контента. Выбирайте нужный сценарий одним нажатием — и наслаждайтесь адаптированным изображением и звуком.
Серия TCL S5K выполнена в современном безрамочном дизайне — телевизор выглядит стильно и впишется в любое пространство, будь то кухня, спальня или кабинет.
Модели доступны в диагоналях 32″, 40″ и 43″, а цены начинаются от 22 999 рублей.