Представлена серия доступных QLED телевизоров TCL S5K





Новая линейка обещает качественное изображение, насыщенный звук и диагонали, идеально подходящие для небольших и уютных пространств. Новая линейка обещает качественное изображение, насыщенный звук и диагонали, идеально подходящие для небольших и уютных пространств. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Телевизоры TCL S5K оснащены экранами с разрешением Full HD с технологией QLED, которая обеспечивает яркие, насыщенные цвета и более точную цветопередачу. Поддержка HDR10 улучшает изображение, благодаря повышенной контрастности, что делает детали более четкими. Также новинки поддерживают объемный звук Dolby Audio.Кроме того, телевизоры S5K работают на платформе Google TV. Специальные режимы просмотра — для кино, игр и спорта — помогут получить максимум от любого контента. Выбирайте нужный сценарий одним нажатием — и наслаждайтесь адаптированным изображением и звуком.Серия TCL S5K выполнена в современном безрамочном дизайне — телевизор выглядит стильно и впишется в любое пространство, будь то кухня, спальня или кабинет.Модели доступны в диагоналях 32″, 40″ и 43″, а цены начинаются от 22 999 рублей.