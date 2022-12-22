Vivo Смартфоны

Представлена серия смартфонов Vivo S16 с тремя разными чипсетами, отличными дисплеями и быстрой зарядкой

Фархад

Vivo S16

Китайский производитель гаджетов Vivo официально представил новую серию смартфонов Vivo S16. Собрали всё самое интересное о новинках в этом материале.

Vivo S16e — младшая модель серии — получила 6,62-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и вырезом под селфи-камеру на 16 Мп. На задней панели расположены три камеры: основная на 50 Мп и два сенсора по 2 Мп для макро и боке. Девайс оснащён чипсетом Exynos 1080, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти.

Vivo S16

Vivo S16 и S16 Pro предлагают изогнутые 6,78-дюймовые AMOLED-дисплеи Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и фронталки на 50 Мп. Базовая версия получила основную камеру на 64 Мп, сверхширик на 8 Мп и макро на 2 Мп, а Pro — широкоугольный сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширик на 12 Мп и такой же макрообъектив.

Vivo S16 Pro оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 8200, а обычный Vivo S16 — субфлагманский Qualcomm Snapdragon 870. 

Все три модели поставляются с идентичными аккумуляторами емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностьюю 66 Вт.

Новинки пока доступны для предзаказа только в Китае по следующим ценам:
  • Vivo S16e — 8/128 ГБ — 2099 юаней ($300);
  • Vivo S16e — 12/256 ГБ — 2499 юаней ($357);
  • Vivo S16 — 8/128 ГБ — 2499 юаней ($357);
  • Vivo S16 — 12/256 ГБ — 2999 юаней ($430);
  • Vivo S16 Pro — 12/256 ГБ — 3299 юаней ($474);
  • Vivo S16 Pro — 12/512 ГБ — 3599 юаней ($515).

Вероятно, глобальный релиз состоится в первом квартале 2023 года.

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
GSM Arena
Cсылки по теме:
Представлен флагман iQOO 11 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 2, экраном 144 Гц и сверхбыстрой зарядкой на 200 Вт
Представлены Vivo X90 и Vivo X90 Pro+ — самые производительные Android-смартфоны на данный момент
Блиц-обзор смартфона vivo V25 Pro

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей
В Россию стали завозить смартфоны Apple и Samsung с неприятными особенностями и ограничениями
В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии