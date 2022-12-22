Представлена серия смартфонов Vivo S16 с тремя разными чипсетами, отличными дисплеями и быстрой зарядкой

Vivo S16e — 8/128 ГБ — 2099 юаней ($300);

Vivo S16e — 12/256 ГБ — 2499 юаней ($357);

Vivo S16 — 8/128 ГБ — 2499 юаней ($357);

Vivo S16 — 12/256 ГБ — 2999 юаней ($430);

Vivo S16 Pro — 12/256 ГБ — 3299 юаней ($474);

Vivo S16 Pro — 12/512 ГБ — 3599 юаней ($515).

Китайский производитель гаджетов Vivo официально представил новую серию смартфонов Vivo S16. Собрали всё самое интересное о новинках в этом материале.— младшая модель серии — получила 6,62-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и вырезом под селфи-камеру на 16 Мп. На задней панели расположены три камеры: основная на 50 Мп и два сенсора по 2 Мп для макро и боке. Девайс оснащён чипсетом Exynos 1080, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти.предлагают изогнутые 6,78-дюймовые AMOLED-дисплеи Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и фронталки на 50 Мп. Базовая версия получила основную камеру на 64 Мп, сверхширик на 8 Мп и макро на 2 Мп, а Pro — широкоугольный сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширик на 12 Мп и такой же макрообъектив.Vivo S16 Pro оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 8200, а обычный Vivo S16 — субфлагманский Qualcomm Snapdragon 870.Все три модели поставляются с идентичными аккумуляторами емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностьюю 66 Вт.Новинки пока доступны для предзаказа только в Китае по следующим ценам:Вероятно, глобальный релиз состоится в первом квартале 2023 года.