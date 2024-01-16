Представлена суперудобная Bluetooth-колонка. Сложно не захотеть такую





Компания Duvoss, специализирующаяся на беспроводной акустике, представила новый продукт. Это миниатюрная Bluetooth-колонка Duvoss U3, которая отличается от аналогов по многим аспектам.



Колонка выполнена из металла со встроенными магнитами, благодаря чему может крепиться к металлической поверхности (например, но корпус или чехол смартфона). Также у неё есть ушко, за которое её с помощью карабина можно подвешивать к одежде, рюкзаку или куда-нибудь ещё.



Разработчики утверждают, что несмотря на небольшие размеры их колонка обладает чистым, громким и объёмным звуком. Это достигается использованием нескольких динамиков, направленных в разные стороны. Сопряжение со смартфоном осуществляется с помощью NFC, а звук передаётся через Bluetooth 5.0. Встроенного аккумулятора ёмкостью 350 мАч должно хватать на 6 часов воспроизведения музыки со средней громкостью.







За стереозвук отвечают два 40-мм динамика. Звучание можно улучшить, если приобрести две такие колонки, тогда одна из них будет работать как левый канал, а другая как правый, при этом общая громкость увеличится, а стереобазу можно расширить. Вес колонки небольшой — всего 105 г, габариты 112×61×9 мм. В комплектации, помимо самой колонки, есть чехол, карабин, зарядный кабель и инструкция.



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