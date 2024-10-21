Представлена Tecno Pocket Go — портативная консоль без дисплея

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Она подключается к дисплею или очкам дополненной реальности.Вся мощь Tecno Pocket Go прячется в геймпаде. Внутри разместили: восьмиядерный чип AMD Ryzen 7 8840HS со встроенной графикой Radeon 780M, 16/32 Гб «оперативки» и накопитель на 1 ТБ PCIe 4.0. Гаджет оснащен аккумулятором мощностью 50 Вт·ч и портом USB-C для подключения к внешнему дисплею. Причем для отображения картинки можно использовать как монитор, так и дисплей планшета или смартфона. Стоит отметить, что разрешение изображения уступает конкурентам — всего 1080p с частотой 60 Гц. Однако есть особенность, которая дает большой плюс к погружению в гейминг.В качестве дополнения к консоли можно прикупить AR-очки Pocket Vision. Они получили два micro LED дисплея диагональю 0,7 дюймов. Этого хватает, чтобы в шести метрах от вас развернулся пятиметровый виртуальный экран. Также гарнитуру можно подружить и с другими устройствами, например, телевизором, ПК или стационарной консолью. Для отслеживания движений головы в корпус встроили шестиосевой гироскоп, добавили виброотдачу, а встроенные стереодинамики позволят обойти покупку наушников стороной. Впрочем, для более качественного звука предусмотрен порт на 3,5 мм, он же послужит и для подключения микрофона.Ценник стартует от $539 (~ 50 тыс руб) за конфигурацию 16 ГБ без очков. Пока Tecno Pocket Go собирает предзаказы на Kickstarter. Начать рассылку обещают к декабрю 2024 года.