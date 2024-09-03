Представлена умная мультиварка Xiaomi Mijia Electric Cooker. За такие деньги она должна быть на каждой кухне

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Мультиварка Mijia Multifunctional Electric Cooker 1.5L (MEC01) состоит из трёх основных элементов — основания с экраном и кнопками управления, кастрюлей на 1,5 л и дополнительной ёмкостью на 1,2 л. Максимальная мощность девайса составляет 1000 Вт. Это обеспечивает быстрое и эффективное приготовление блюд.Плита в основании использует оборудована датчиком контроля температуры (NTC). На выбор доступно пять регулируемых уровней нагрева. Кастрюлю можно использовать отдельно или сочетать с пароваркой, что позволяет одновременно варить суп и готовить овощи или котлеты на пару.Также Mijia Multifunctional Electric Cooker 1.5L предлагает 6 предустановленных режимов готовки, включая тушение, приготовление лапши, супа, паровых блюд, а также подогрев и ручные настройки. Кстати, подогрев можно выставить на 24 часа. Ещё устройством можно управлять со смартфона.Среди прочих особенностей — термостойкая пароварка с антипригарной чашей, керамическое покрытие пищевого класса, термостат с системой определения уровня воды для предотвращения пригорания.Пока Xiaomi Mijia Multifunctional Electric Cooker 1.5L (MEC01) доступна только в Китае по цене 169 юаней (~2200 рублей). Ждём, когда девайс появится на местных платформах.