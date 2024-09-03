Представлена умная мультиварка Xiaomi Mijia Electric Cooker. За такие деньги она должна быть на каждой кухне

Фархад
Xiaomi

Мультиварка Mijia Multifunctional Electric Cooker 1.5L (MEC01) состоит из трёх основных элементов — основания с экраном и кнопками управления, кастрюлей на 1,5 л и дополнительной ёмкостью на 1,2 л. Максимальная мощность девайса составляет 1000 Вт. Это обеспечивает быстрое и эффективное приготовление блюд.

Плита в основании использует оборудована датчиком контроля температуры (NTC). На выбор доступно пять регулируемых уровней нагрева. Кастрюлю можно использовать отдельно или сочетать с пароваркой, что позволяет одновременно варить суп и готовить овощи или котлеты на пару.

Xiaomi

Также Mijia Multifunctional Electric Cooker 1.5L предлагает 6 предустановленных режимов готовки, включая тушение, приготовление лапши, супа, паровых блюд, а также подогрев и ручные настройки. Кстати, подогрев можно выставить на 24 часа. Ещё устройством можно управлять со смартфона.

Среди прочих особенностей — термостойкая пароварка с антипригарной чашей, керамическое покрытие пищевого класса, термостат с системой определения уровня воды для предотвращения пригорания.

Xiaomi

Пока Xiaomi Mijia Multifunctional Electric Cooker 1.5L (MEC01) доступна только в Китае по цене 169 юаней (~2200 рублей). Ждём, когда девайс появится на местных платформах.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
GizmoChina
Cсылки по теме:
Представлена портативная мини-дрель Xiaomi MIJIA Electric Sharpener с кучей сменных насадок. Она размером с ручку, а стоит сущие гроши
Xiaomi представила флагманский телевизор TV S Mini LED 75 2025 с колоссальным запасом яркости и высокой развёрткой
Xiaomi представила «умную» лампу, которая реагирует на присутствие человека

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также