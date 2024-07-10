Представлена умная селфи-палка Insta360 Flow Pro. Это первый портативный гаджет с поддержкой Apple DockKit

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Популярный производитель экшн-камер Insta360 выпустил новый трёхосевоя стабилизатор для смартфонов под названием Insta360 Flow Pro. Его главная фишка — поддержка нового инструмента Apple DockKit. Это позволяет девайсу бесшовно подключаться к iPhone (как AirPods) и автоматически удерживать объект в кадре даже в нативном приложении камеры. Никакой DJI Osmo так не может.В комплекте с Insta360 Flow Pro есть два типа крепления — зажим и MagSafe. Достаточно поднести iPhone к аксессуару, чтобы появилось меню сопряжения. После этого можно использовать базовые функции стабилизатора даже без установки стороннего софта. Более того, стабилизатор работает в 200+ сторонних приложениях для iOS, включая FaceTime, Zoom и YouTube.Ещё из плюсов Flow Pro можно выделить встроенную телескопическую селфи-палку, которая позволяет вытянуть стабилизатор на 215 мм, встроенный холодный башмак для микрофонов или световых панелей, а также аккумулятор ёмкостью 2900 мАч, от которого можно зарядить iPhone.Единственным продуктом с поддержкой DockKit до этого момента была док-станция Belkin Stand Pro для iPhone, но она устанавливается на столе.Insta360 Flow Pro уже доступен в некоторых странах по цене $149.