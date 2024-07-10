Представлена умная селфи-палка Insta360 Flow Pro. Это первый портативный гаджет с поддержкой Apple DockKit

Фархад
Insta360

Популярный производитель экшн-камер Insta360 выпустил новый трёхосевоя стабилизатор для смартфонов под названием Insta360 Flow Pro. Его главная фишка — поддержка нового инструмента Apple DockKit. Это позволяет девайсу бесшовно подключаться к iPhone (как AirPods) и автоматически удерживать объект в кадре даже в нативном приложении камеры. Никакой DJI Osmo так не может.

В комплекте с Insta360 Flow Pro есть два типа крепления — зажим и MagSafe. Достаточно поднести iPhone к аксессуару, чтобы появилось меню сопряжения. После этого можно использовать базовые функции стабилизатора даже без установки стороннего софта. Более того, стабилизатор работает в 200+ сторонних приложениях для iOS, включая FaceTime, Zoom и YouTube.

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csm_Insta360

Ещё из плюсов Flow Pro можно выделить встроенную телескопическую селфи-палку, которая позволяет вытянуть стабилизатор на 215 мм, встроенный холодный башмак для микрофонов или световых панелей, а также аккумулятор ёмкостью 2900 мАч, от которого можно зарядить iPhone.

Единственным продуктом с поддержкой DockKit до этого момента была док-станция Belkin Stand Pro для iPhone, но она устанавливается на столе.

Insta360 Flow Pro уже доступен в некоторых странах по цене $149.
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Источник:
Engadget
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Комментарии

+862
amabilis1977
На Алике 30т стоит 😱, две заявленые цены
Сегодня в 10:58
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Фархад Усманов
+105
Фархад Усманов amabilis1977
в Китае официально 899 юаней или $123 или 10 500 рублей. надо ждать, пока стабилизируется цена
2 часа назад в 11:52
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