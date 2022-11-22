Honor MagicOS

Представлено обновление MagicOS 7.0 для смартфонов Honor. Что нового и на какие модели можно будет установить?

Александр


Бренд Honor представил крупное обновление фирменной оболочки MagicOS для его смартфонов. Апдейт носит номер 7.0, и в его основе лежит Android 13 с различными улучшениями и надстройками.

Бета-версия MagicOS 7.0 станет доступна девятнадцати моделям смартфонов Honor, она будет выпускаться для них поэтапно:

  • Декабрь 2022: Honor Magic V, Honor Magic3, Honor Magic3 Premium Edition, Honor Magic3 Pro, Honor V40
  • Январь 2023: Honor Magic4, Honor Magic4 Premium Edition, Honor Magic4 Pro
  • Февраль 2023: Honor 70, Honor 70 Pro, Honor 70 Pro+
  • Март 2023: Honor 50, Honor 50 Pro, Honor 60, Honor 60 Pro
  • Апрель 2023: Honor X40 GT
  • Май 2023: Honor X30, Honor X40, Honor V40 Light Luxury Edition

Релиз MagicOS 7.0 запланирован на конец весны или начало лета 2023 года.

На презентации MagicOS 7.0 было заявлено, что новая оболочка работает очень плавно и производительно, поскольку адаптирована под конкретные модели устройств. В обновлении появятся почти все нововведения реализованные в Android 13, а также появятся фирменные технологии MagicRing, Magic Live Smart Engine, Turbo X System Engine и MagicGuard Honor Security, отвечающие за безопасность, скорость работы и удобство использования.
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