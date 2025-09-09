Представлены Apple Watch 11

Следующей новинкой презентации стали умные часы Apple Watch одиннадцатого поколения. Внешне часы остались прежними, однако Apple обещает более прочное защитное стекло Ion-X для моделей с алюминиевым корпусом и сапфировое для версии с корпусом из титанового сплава. Самыми значимыми функциями стали предупреждение о развитии гипертонии, получаемое на основе мониторинга артериального давления и улучшенный контроль за сном.
Заявленная автономность — 24 часа, а 15 минут заряда хватит на дополнительные 8 часов работы.
Цена Apple Watch стартует от $399 (~ 33 тыс руб). Часы появятся в продаже с 19 сентября и доступны для предзаказа уже сейчас.