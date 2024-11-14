





Японские часоделы из Casio расширили линейку G-SHOCK MOVE, представив две новые модели — DW-H5600MB-8A9 и DW-H5600MB-1A4. Эти часы предлагают легендарную прочность G-SHOCK в сочетании с полезными функциями для отслеживания ключевых показателей здоровья и тренировок. Японские часоделы из Casio расширили линейку G-SHOCK MOVE, представив две новые модели — DW-H5600MB-8A9 и DW-H5600MB-1A4. Эти часы предлагают легендарную прочность G-SHOCK в сочетании с полезными функциями для отслеживания ключевых показателей здоровья и тренировок. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новые модели сохранили знаковый восьмиугольный корпус с металлическим безелем и практичный ремешок из экологичного биополимера. В часах реализованы все основные фитнес-функции: шагомер, акселерометр, пульсометр и пульсоксиметр, а также калькулятор сожжённых калорий.Casio в сотрудничестве с Polar внедрила в модели DWH5600 продвинутые инструменты для тренировок, включая индекс бега, оценку кардионагрузки и анализ источников энергии. Разумеется, в часах используется качественный ЖК-дисплей с высоким разрешением и фирменной подсветкой. Заряжаются обе новинки через специальный донгл с USB-A или от солнечного света. Да, в них два отдельных аккумулятора. Один — для работы умных функций, второй — для постоянного отображения времени.Часы Casio G-SHOCK MOVE DW-H5600MB-1A4 и DW-H5600MB-8A9 уже поступили в продажу в некоторых странах по цене $320.