Представлены Casio G-SHOCK MOVE — смарт-часы с фирменной прочностью и базовым набором умных функций

Фархад



Японские часоделы из Casio расширили линейку G-SHOCK MOVE, представив две новые модели — DW-H5600MB-8A9 и DW-H5600MB-1A4. Эти часы предлагают легендарную прочность G-SHOCK в сочетании с полезными функциями для отслеживания ключевых показателей здоровья и тренировок. 

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Новые модели сохранили знаковый восьмиугольный корпус с металлическим безелем и практичный ремешок из экологичного биополимера. В часах реализованы все основные фитнес-функции: шагомер, акселерометр, пульсометр и пульсоксиметр, а также калькулятор сожжённых калорий. 

Casio в сотрудничестве с Polar внедрила в модели DWH5600 продвинутые инструменты для тренировок, включая индекс бега, оценку кардионагрузки и анализ источников энергии. Разумеется, в часах используется качественный ЖК-дисплей с высоким разрешением и фирменной подсветкой. Заряжаются обе новинки через специальный донгл с USB-A или от солнечного света. Да, в них два отдельных аккумулятора. Один — для работы умных функций, второй — для постоянного отображения времени.

Часы Casio G-SHOCK MOVE DW-H5600MB-1A4 и DW-H5600MB-8A9 уже поступили в продажу в некоторых странах по цене $320.
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Источник:
Gizmochina
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