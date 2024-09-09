Представлены часы Apple Watch Ultra 2 в чёрном титане





Компания Apple представила обновлённую версию смарт-часов Watch Ultra 2 — они получили титановый корпус в чёрном цвете, заднюю часть из циркония и защищающее экран сапфировое стекло. У часов ремешок с миланской петлёй из отполированной нержавеющей стали в цвет корпуса с пряжкой в стиле парашютной застёжки.







Apple в сотрудничестве с Hermes также выпустит обновлённые ремешки для Watch Ultra 2 — из ткани и с титановой пряжкой. Часам станет доступен эксклюзивный циферблат, вдохновлённый парусным спортом. Поддерживают тренировки для водных видов спорта, в том числе построение маршрутов для сплавов по рекам и прогнозирование высоты волн на побережьях всего мира. В остальном их характеристики такие же, как у прошлогодней модели.









Часы Apple Watch Ultra 2 с поддержкой GPS и сотовой связи стоят в США от 799 долларов. Предзаказы принимают с 9 сентября, а старт продаж намечен на 20 сентября.









Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым