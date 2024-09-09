Представлены часы Apple Watch Ultra 2 в чёрном титане

Александр



Компания Apple представила обновлённую версию смарт-часов Watch Ultra 2 — они получили титановый корпус в чёрном цвете, заднюю часть из циркония и защищающее экран сапфировое стекло. У часов ремешок с миланской петлёй из отполированной нержавеющей стали в цвет корпуса с пряжкой в стиле парашютной застёжки.



Apple в сотрудничестве с Hermes также выпустит обновлённые ремешки для Watch Ultra 2 — из ткани и с титановой пряжкой. Часам станет доступен эксклюзивный циферблат, вдохновлённый парусным спортом. Поддерживают тренировки для водных видов спорта, в том числе построение маршрутов для сплавов по рекам и прогнозирование высоты волн на побережьях всего мира. В остальном их характеристики такие же, как у прошлогодней модели.




Часы Apple Watch Ultra 2 с поддержкой GPS и сотовой связи стоят в США от 799 долларов. Предзаказы принимают с 9 сентября, а старт продаж намечен на 20 сентября.



Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
6
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Что такое AltStore на iOS? Чем он полезен для россиян? Какие в нём риски? Рассказываем от А до Я
Apple приготовила новые приятные послабления для избранных владельцев iPhone
Разрешите докопаться: Apple принуждают добавить в App Store новое ограничение

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1774
tellurian
Ремешок понравился. Почитаю отзывы.
Сами часы в таком цвете куплю, как цены будут адекватные у нас.
Вчера в 21:18
#
+240
Holldann tellurian
Пока цены в адекват вернутся, уже ультра 7 выйдут
2 часа назад в 21:40
#
tellurian
+1774
tellurian Holldann
Вторые сейчас стоят адекватно. Поэтому думаю к зиме все придёт в норму. Да и не будет больно спроса на них, многие кто хотел купили уже.
2 часа назад в 21:45
#
Юра из МУРа
+254
Юра из МУРа
Часы за 100к? Остановите землю, я сойду(
25 минут назад
#

Читайте также