Представлены экшен-камеры GoPro Hero 13 Black с огромным набором объективов

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Ключевыми улучшениями в этом поколении популярных экшен-камер стали магнитное крепление и зарядка, три новых объектива и увеличенный на 10% аккумулятор.GoPro Hero 13 Black предлагает встроенное шумоподавление и может записывать ролики в формате HLG HDR и 10-битное видео в G-Log. Новинка также получила режимом серийной замедленной съемки, который может записывать видео 720p со скоростью до 400 кадров в секунду, 900p при 360 к/с и 5.3K при 120 к/с. Камера также получила поддержку Wi-Fi 6 вместо старого протокола Wi-Fi 5, что обеспечивает «до 40% более высокую скорость передачи контента». В остальном, GoPro Hero 13 Black не отличается от прошлогодней GoPro Hero 12 Black.Зато для Hero 13 Black GoPro выпустила новый набор объективов серии HB. Ультраширокий модуль объектива за $99,99 охватывает поле зрения 177 градусов с соотношением сторон 1:1, новый макромодуль за $129,99 может снимать крупным планом с расстояния в 11 см, а анаморфный модуль за $129,99 поддерживает съёмку с соотношением сторон 21:9 и обеспечивает «кинематографические блики».Вторая новинка — GoPro Hero представляет собой миниатюрную экшен-камеру. Она на 35% меньше и на 46% легче (всего 86 граммов), чем Hero 13 Black. Встроенного аккумулятора хватает на 155 минут съёмки видео в 1080p при 30 к/с. При этом камера также снимает видео в 4K при 30 к/с или 2,7K при 60 к/с.GoPro Hero 13 Black оценена в $399, а GoPro Hero стоит всего $199. В продажу новинки поступят до конца сентября.