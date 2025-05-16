Представлены флагманские наушники Sony WH-1000XM6. Складная конструкция вернулась

Фархад

XM6

Компания Sony анонсировала новые беспроводные полноразмерные наушники WH-1000XM6. Хорошая новость — бренд вернул складную конструкцию, которая отсутствовала в WH-1000XM5.

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Наушники Sony WH-1000XM6 теперь удобно складываются в обновлённый чехол для переноски с магнитной застежкой вместо молнии. Общая эстетика осталась практически неизменной, но Sony утверждает, что новая модель обеспечивает улучшенное шумоподавление, улучшенный режим Ambient Sound (прозрачности) и более насыщенное качество звука.

За шумоподавление теперь отвечает новый HD-процессор QN3, который работает в сочетании с расширенным набором из 12 микрофонов. Это в 1,5 раза больше, чем у предыдущей модели. Компания заявляет, что этот процессор в семь раз быстрее своего предшественника, что обеспечивает более точную адаптацию к шуму в реальном времени.

XM6

Sony также представила несколько новых программных функций, включая Scene-based Listening, которая автоматически регулирует настройки в зависимости от вашей активности и окружающей среды. Наушники также поддерживают LE Audio с Auracast для возможности прослушивания трансляций.

Заявленное время работы от аккумулятора не изменилось — WH-1000XM6 выдают до 30 часов воспроизведения. Быстрая трехминутная зарядка обеспечивает до трех часов прослушивания.

Единственный минус — цена. Sony WH-1000XM6 оценены в $449,99, что на $50 дороже предыдущей модели.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2386
tellurian
Посему не добавили фото в чехле? Он дает больше представления.
Сегодня в 18:52
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