Представлены флагманские наушники Sony WH-1000XM6. Складная конструкция вернулась







Компания Компания Sony анонсировала новые беспроводные полноразмерные наушники WH-1000XM6. Хорошая новость — бренд вернул складную конструкцию, которая отсутствовала в WH-1000XM5. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Наушники Sony WH-1000XM6 теперь удобно складываются в обновлённый чехол для переноски с магнитной застежкой вместо молнии. Общая эстетика осталась практически неизменной, но Sony утверждает, что новая модель обеспечивает улучшенное шумоподавление, улучшенный режим Ambient Sound (прозрачности) и более насыщенное качество звука.За шумоподавление теперь отвечает новый HD-процессор QN3, который работает в сочетании с расширенным набором из 12 микрофонов. Это в 1,5 раза больше, чем у предыдущей модели. Компания заявляет, что этот процессор в семь раз быстрее своего предшественника, что обеспечивает более точную адаптацию к шуму в реальном времени.Sony также представила несколько новых программных функций, включая Scene-based Listening, которая автоматически регулирует настройки в зависимости от вашей активности и окружающей среды. Наушники также поддерживают LE Audio с Auracast для возможности прослушивания трансляций.Заявленное время работы от аккумулятора не изменилось — WH-1000XM6 выдают до 30 часов воспроизведения. Быстрая трехминутная зарядка обеспечивает до трех часов прослушивания.Единственный минус — цена. Sony WH-1000XM6 оценены в $449,99, что на $50 дороже предыдущей модели.