Представлены флагманские смартфоны Honor Magic7 и Magic7 Pro. Спереди — ну вылитый iPhone 16







Компания Honor провела в Китае презентацию двух новинок — флагманских смартфонов Magic7 и Magic7 Pro. Они почти не отличаются друг от друга, но Pro, конечно, лучше и дороже.







Magic7 получил AMOLED-экран диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, накопитель 256, 512 или 1024 ГБ, модули Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS и NFC, а также аккумулятор ёмкостью 5650 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 80-ваттной беспроводной зарядки. Фронтальная камера 50-мегапиксельная, а основная собрана из трёх модулей: главный, телевик и ширик (все 50-мегапикельные). Компания Honor провела в Китае презентацию двух новинок — флагманских смартфонов Magic7 и Magic7 Pro. Они почти не отличаются друг от друга, но Pro, конечно, лучше и дороже.Magic7 получил AMOLED-экран диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, накопитель 256, 512 или 1024 ГБ, модули Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS и NFC, а также аккумулятор ёмкостью 5650 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 80-ваттной беспроводной зарядки. Фронтальная камера 50-мегапиксельная, а основная собрана из трёх модулей: главный, телевик и ширик (все 50-мегапикельные).

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У Magic7 Pro экран диагональю 6,8 дюйма, аккумулятор на 5850 мАч, перископ в камере 200-мегапиксельный, поддерживается усиленная защита в системе разблокировки по лицу, а корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP68/69. Эта модель чуть крупнее и тяжелее, а в остальном она такая же, как обычный Magic7. Правда, у неё имеется вытянутый вырез для фронтальной камеры и различных датчиков, из-за чего она смотрится спереди очень похожей на iPhone 16.К отличительным особенностям новинок относится поддержка спутниковой связи (базовая модель может только отправлять сообщения, а на Magic7 Pro доступны ещё и голосовые вызовы.Honor начинает принимать предзаказы уже сегодня, а в наличии эти устройства появятся в Китае с 8 ноября. Цены будут такими:Honor Magic7:12 / 256 ГБ — 4499 юаней (примерно 61 300 рублей)12 / 512 ГБ — 4799 юаней (примерно 65 400 рублей)16 / 512 ГБ — 4999 юаней (примерно 68 100 рублей)16 / 1024 ГБ — 5499 юаней (примерно 75 000 рублей)Magic7 Pro:12 / 256 ГБ — 5699 юаней (примерно 77 700 рублей)16 / 512 ГБ — 6199 юаней (примерно 84 500 рублей)16 / 1024 ГБ — 6699 юаней (примерно 93 300 рублей)Помимо этих моделей, выйдет лимитка — Magic7 RSR. Над её оформлением совместно с Honor трудились специалисты из Porsche Design, что заметно по оформлению задней части устройства и блока камер. Вероятно, она будет самой дорогой из всей линейки.