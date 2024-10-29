Представлены флагманские смартфоны Xiaomi 15 и 15 Pro — первые с процессором Snapdragon 8 Elite

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Компания Xiaomi представила новые флагманские смартфоны. Они получили лаконичные названия Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а внутри ожидаемо оказалась начинка на базе топового чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite.Xiaomi 15 Pro получил OLED-экран диагональю 6,73 дюйма с разрешением 2K, частотой обновления от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью до 3200 нит и встроенным сканером отпечатков пальцев. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Elite, созданный по 3-нанометровому техпроцессу второго поколения и охлаждаемый с помощью системы холодного насоса, которая отводит тепло в три раза эффективнее испарительной камеры и в десятки раз лучше пассивных металлических радиаторов.Аккумулятор обладает ёмкостью 6100 мАч и поддерживает три вида зарядки: проводная (90 Вт), беспроводная (50 Вт) и магнитная беспроводная (30 Вт). Время автономной работы в сравнении с прошлогодней моделью Xiaomi 14 Pro увеличилось на 38%. Основная камера тройная (главный датчик, ультраширик с охватом 115 градусов и телефото с 5-кратным оптическим зумом), все три модуля 50-мегапиксельные.У модели Xiaomi 15 чуть более простые характеристики: экран диагональю 6,36 дюйма, аккумулятор на 5400 мАч и три 50-мегапиксельные камеры, включающие в себя телевик с 2,5-кратным приближением и макродатчик.Обе модели работают на HyperOS 2.0 и обладают защитой от воды и пыли по стандарту IP68. В скором времени они начнут продаваться в Китае по ценам от 4499 юаней (61 300 рублей) и выше в зависимости от модели и объёма памяти.