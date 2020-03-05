Компания Xiaomi представила беспроводные наушники в Ophidian в рамках бренда Black Shark. Дизайн гаджета выполнен в геймерской стилистике остальных устройств. Устройство снабжается яркой RGB-подсветкой.
По словам производителя, у этих наушников самая низкая задержка среди всех остальных беспроводных устройств, её показатель составляет всего 58 мс. Это может быть действительно важно для игры в шутеры, где о приближении противника можно узнать по звуку.
Xiaomi обещает 14 часов автономной работы без подзарядки и 10 часов со включенной подсветкой. Заряд от 0 до 100 процентов занимает всего 90 минут с помощью порта USB-C, а 10 минут подзарядки будет достаточно для более 4 часов работы. Стоимость новинки составляет 89 долларов. Сейчас компания собирает предзаказы, а первые отгрузки начнутся в апреле. В течение ближайших трех дней заказать Ophidian можно со скидкой за 69 долларов.
По словам производителя, у этих наушников самая низкая задержка среди всех остальных беспроводных устройств, её показатель составляет всего 58 мс. Это может быть действительно важно для игры в шутеры, где о приближении противника можно узнать по звуку.
Xiaomi обещает 14 часов автономной работы без подзарядки и 10 часов со включенной подсветкой. Заряд от 0 до 100 процентов занимает всего 90 минут с помощью порта USB-C, а 10 минут подзарядки будет достаточно для более 4 часов работы. Стоимость новинки составляет 89 долларов. Сейчас компания собирает предзаказы, а первые отгрузки начнутся в апреле. В течение ближайших трех дней заказать Ophidian можно со скидкой за 69 долларов.
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