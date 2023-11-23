Представлены HONOR 100 и HONOR 100 Pro — необычно красивые и поразительно мощные смартфоны

Сегодня, 23 ноября, компания HONOR провела презентацию новой серии смартфонов — HONOR 100. Она состоит из двух моделей, которые отличаются дизайном, камерами и начинкой.Базовый HONOR 100 оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1220p, частотой обновления 120 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев и селфи-камерой на 50 Мп.На задней панели расположены две камеры: основная с сенсором Sony IMX906 на 50 Мп и сверхширик на 12 Мп.HONOR 100 — это первый смартфон на новом чипе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. На выбор доступно несколько конфигураций памяти: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ.Среди прочих интересных особенностей этой модели — чип C1, который определяет вышку сотовой связи с самым высоким уровнем сигнала. Производитель заявляет, что сеть не будет пропадать даже в лифтах.За автономность HONOR 100 отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Также девайс получил NFC-модуль, стереодинамики и фирменную оболочку MagicOS 7.2 на базе Android 13.Цены на HONOR 100 стартуют с 2499 юаней ($350) за версию на 12/256 ГБ.Флагманская модель HONOR 100 Pro предлагает чуть больший 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1440p, частотой обновления 120 Гц и двойной селфи-камерой на 50+32 Мп.На задней панели расположены три камеры: основная Sony IMX906 на 50 Мп, сверхширокоугольная на 12 Мп, а также телеобъектив на 32 Мп с 50-кратным гибридным зумом.Смартфон получил один из самых мощных чипов Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом до 1 ТБ.Ещё одним отличием от базовой версии стала поддержка беспроводной зарядки мощностью 66 Вт, при этом ёмкость батареи осталась такой же. Вдобавок в HONOR 100 Pro есть система охлаждения с паровой камерой общей площадью 4674 кв. мм. Среди прочих особенностей девайса — Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, чип C1 и MagicOS 7.2.Honor 100 Pro доступен в Китае по цене от 3399 юаней ($480) за версию с 12/256 ГБ памяти, а модель с 16 ГБ оперативки и накопителем на 1 ТБ стоит 4399 юаней ($620). Сроки глобального анонса новинок пока не раскрываются.