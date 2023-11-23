Представлены HONOR 100 и HONOR 100 Pro — необычно красивые и поразительно мощные смартфоны

Фархад
honor-100

Сегодня, 23 ноября, компания HONOR провела презентацию новой серии смартфонов — HONOR 100. Она состоит из двух моделей, которые отличаются дизайном, камерами и начинкой.

Базовый HONOR 100 оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1220p, частотой обновления 120 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев и селфи-камерой на 50 Мп.

honor-100

На задней панели расположены две камеры: основная с сенсором Sony IMX906 на 50 Мп и сверхширик на 12 Мп.

HONOR 100 — это первый смартфон на новом чипе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. На выбор доступно несколько конфигураций памяти: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ.

Среди прочих интересных особенностей этой модели — чип C1, который определяет вышку сотовой связи с самым высоким уровнем сигнала. Производитель заявляет, что сеть не будет пропадать даже в лифтах.

honor-100

За автономность HONOR 100 отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Также девайс получил NFC-модуль, стереодинамики и фирменную оболочку MagicOS 7.2 на базе Android 13.

Цены на HONOR 100 стартуют с 2499 юаней ($350) за версию на 12/256 ГБ.

honor-100

Флагманская модель HONOR 100 Pro предлагает чуть больший 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1440p, частотой обновления 120 Гц и двойной селфи-камерой на 50+32 Мп.

На задней панели расположены три камеры: основная Sony IMX906 на 50 Мп, сверхширокоугольная на 12 Мп, а также телеобъектив на 32 Мп с 50-кратным гибридным зумом.

Смартфон получил один из самых мощных чипов Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом до 1 ТБ.

honor-100
 
Ещё одним отличием от базовой версии стала поддержка беспроводной зарядки мощностью 66 Вт, при этом ёмкость батареи осталась такой же. Вдобавок в HONOR 100 Pro есть система охлаждения с паровой камерой общей площадью 4674 кв. мм. Среди прочих особенностей девайса — Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, чип C1 и MagicOS 7.2.

Honor 100 Pro доступен в Китае по цене от 3399 юаней ($480) за версию с 12/256 ГБ памяти, а модель с 16 ГБ оперативки и накопителем на 1 ТБ стоит 4399 юаней ($620). Сроки глобального анонса новинок пока не раскрываются.
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Комментарии

Alll
+3786
Alll
у меня 50 Хонор. мне нравится. своих денег полностью чем стоит. единственный минус камера. не снимает как Айфон (но и стоит в 4 раза дешевле). при этом уж точно он в 4 раза не хуже. в принципе вообще кроме как камеры друг з к нему претензий нет. так что сотку буду рассматривать к покупке.
31 минуту назад
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Юра из МУРа
+41
Юра из МУРа
В каком месте красивые?
4 минуты назад
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