Представлены Honor 90 и Honor 90 Pro с камерами по 200 Мп. У них флагманская начинка по цене середняков

Фархад
Honor 90

Сегодня, 29 мая, компания Honor представила два новых смартфона — Honor 90 и Honor 90 Pro. Оба смартфона получили основные камеры на 200 Мп с сенсором Samsung ISOCELL HP3 и аккумуляторы по 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Базовая модель оснащена 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2664x1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Дисплей очень яркий и сочный, а информация с него читается даже под ярким солнцем.

Honor 90

На задней панели расположены два кольца с тремя камерами: основной на 200 Мп, сверхширокоугольной на 12 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. Разрешением селфи-камеры составляет 50 Мп.

За производительность Honor 90 отвечает кастомный чипсет Snapdragon 7 Gen 1 с разогнанным до 2,5 ГГц ядром Cortex-A710, 12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти.

Среди прочих интересных особенностей — поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC-модуль, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт.

Honor 90 поступит в продажу в Китае с 7 июня по цене от 2499 юаней (~$355) за версию 12/256 ГБ, а топовая модель с 16/512 ГБ памяти обойдётся в 2999 юаней (~$425).

Honor 90

Старший девайс серии Honor 90 Pro оснащён изогнутым со всех сторон 6,78-дюймовым 10-битным AMOLED-дисплеем с разрешением 2700x1224 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR и пиковой яркостью более 1600 нит. В дисплей встроены две фронтальные камеры на 50+2 Мп.

На задней панели производитель разместил основную камеру на 200 Мп, сверхширик на 12 Мп и телеобъектив на 32 Мп с 2,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения.

Ещё одно отличие от базовой модели — аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 90 Вт. В остальном этот девайс схож с Honor 90.

Honor 90

Honor 90 Pro также поступит в продажу с 7 июня по цене от 3299 юаней ($465) за версию на 12/256 ГБ, а девайс с 16/512 ГБ памяти будет стоить 3899 юаней ($550).
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Источник:
Honor
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