Представлены Honor Magic5 Pro и Honor Magic Vs для глобального рынка

Фархад

honor

В рамках выставки MWC 2023 в Барселоне компания Honor представила новейшие флагманские смартфоны серии Honor Magic5 и Honor Magic Vs.

Топовая модель серии Honor Magic5 Pro предлагает впечатляющий прорыв с точки зрения продуктового дизайна, качества экрана, возможностей съёмки и общей производительности. Он задаёт новые стандарты качества в сегменте уберфлагманов и обеспечивает лучший в классе пользовательский опыт.

Honor Magic5 Pro получил изогнутый по четырём сторонам 6,81-дюймовый LTPO-экран с ультратонкими рамками и впечатляющей яркостью до 1800 нит для комфортного использования даже на ярком солнце. Специальная калибровка параметров дисплея для использования в помещении и на улице помогает повысить точность цветопередачи. Кроме того, новинка оснащена специальным контроллером экрана Discrete Display Chipset, который повышает качество движущихся изображений, обеспечивает эффект широкого динамического диапазона (HDR), увеличивает чёткость видео, и обеспечивает более высокую частоту кадров при меньшем энергопотреблении. Экран также сертифицирован по стандартам HDR10+ и IMAX Enhanced, а специальная функция снижения мерцания плавно регулирует яркость экрана Honor Magic5 Pro, уменьшая нагрузку на глаза.

Honor Magic5 Pro
Honor Magic5 Pro
Honor Magic5 Pro
Honor Magic5 Pro
Honor Magic5 Pro
На задней панели размещён блок с тремя камерами в дизайне Star Wheel. Разрешение каждого сенсора составляет 50 Мп. Новый алгоритм вычислительной фотографии Ultra Fusion значительно повышает чёткость изображения при зуме от 3,5 до 100Х, а технология Honor Image Engine обеспечивает работу сверхскоростной съёмки Falcon Capture.

В Honor Magic5 Pro также предусмотрена аппаратная система безопасности Dual-TEE, разработанная совместно с Qualcomm. Это обеспечивает максимальную защиту паролей и биометрических данных, таких как сканы лица и отпечатков пальцев.

Новинка также получила мощнейший чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также аккумулятор ёмкостью 5100 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и 50 Вт для беспроводной.
Magic Vs
Magic Vs
Magic Vs
Magic Vs
Magic Vs
Magic Vs


Ещё одна флагманская новинка — Honor Magic Vs — предлагает 6,45-дюймовый внешний дисплей и 7,9-дюймовый складной экран с частотой обновления 120 Гц. Специальный шарнир способен выдержать до 400 000 сгибаний, чего в теории должно хватить более чем на 10 лет использования при 100 сгибаниях в день.

На задней панели расположены три камеры с основным модулем на 54 Мп, сверхшириком на 50 Мп и телевиком на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом.

Смартфон также получил чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Honor Magic Vs достаточно тонкий и лёгкий для своего форм-фактора, его толщина в сложенном состоянии составляет всего 12,9 мм, а вес — 267 граммов. Несмотря на компактные габариты, гаджет оснащён аккумулятором 5000 мА*ч.

Более подробную информацию о новинках и ценах можно найти на сайте Honor.

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Fantomas99
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