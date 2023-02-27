Представлены Honor Magic5 Pro и Honor Magic Vs для глобального рынка





В рамках выставки MWC 2023 в Барселоне компания Honor представила новейшие флагманские смартфоны серии Honor Magic5 и Honor Magic Vs.



Топовая модель серии Honor Magic5 Pro предлагает впечатляющий прорыв с точки зрения продуктового дизайна, качества экрана, возможностей съёмки и общей производительности. Он задаёт новые стандарты качества в сегменте уберфлагманов и обеспечивает лучший в классе пользовательский опыт.



Honor Magic5 Pro получил изогнутый по четырём сторонам 6,81-дюймовый LTPO-экран с ультратонкими рамками и впечатляющей яркостью до 1800 нит для комфортного использования даже на ярком солнце. Специальная калибровка параметров дисплея для использования в помещении и на улице помогает повысить точность цветопередачи. Кроме того, новинка оснащена специальным контроллером экрана Discrete Display Chipset, который повышает качество движущихся изображений, обеспечивает эффект широкого динамического диапазона (HDR), увеличивает чёткость видео, и обеспечивает более высокую частоту кадров при меньшем энергопотреблении. Экран также сертифицирован по стандартам HDR10+ и IMAX Enhanced, а специальная функция снижения мерцания плавно регулирует яркость экрана Honor Magic5 Pro, уменьшая нагрузку на глаза.



В рамках выставки MWC 2023 в Барселоне компания Honor представила новейшие флагманские смартфоны серии Honor Magic5 и Honor Magic Vs.Топовая модель серии Honor Magic5 Pro предлагает впечатляющий прорыв с точки зрения продуктового дизайна, качества экрана, возможностей съёмки и общей производительности. Он задаёт новые стандарты качества в сегменте уберфлагманов и обеспечивает лучший в классе пользовательский опыт.Honor Magic5 Pro получил изогнутый по четырём сторонам 6,81-дюймовый LTPO-экран с ультратонкими рамками и впечатляющей яркостью до 1800 нит для комфортного использования даже на ярком солнце. Специальная калибровка параметров дисплея для использования в помещении и на улице помогает повысить точность цветопередачи. Кроме того, новинка оснащена специальным контроллером экрана Discrete Display Chipset, который повышает качество движущихся изображений, обеспечивает эффект широкого динамического диапазона (HDR), увеличивает чёткость видео, и обеспечивает более высокую частоту кадров при меньшем энергопотреблении. Экран также сертифицирован по стандартам HDR10+ и IMAX Enhanced, а специальная функция снижения мерцания плавно регулирует яркость экрана Honor Magic5 Pro, уменьшая нагрузку на глаза.





Ещё одна флагманская новинка — Honor Magic Vs — предлагает 6,45-дюймовый внешний дисплей и 7,9-дюймовый складной экран с частотой обновления 120 Гц. Специальный шарнир способен выдержать до 400 000 сгибаний, чего в теории должно хватить более чем на 10 лет использования при 100 сгибаниях в день.



На задней панели расположены три камеры с основным модулем на 54 Мп, сверхшириком на 50 Мп и телевиком на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом.



Смартфон также получил чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Honor Magic Vs достаточно тонкий и лёгкий для своего форм-фактора, его толщина в сложенном состоянии составляет всего 12,9 мм, а вес — 267 граммов. Несмотря на компактные габариты, гаджет оснащён аккумулятором 5000 мА*ч.



Более подробную информацию о новинках и ценах можно найти на сайте Ещё одна флагманская новинка —— предлагает 6,45-дюймовый внешний дисплей и 7,9-дюймовый складной экран с частотой обновления 120 Гц. Специальный шарнир способен выдержать до 400 000 сгибаний, чего в теории должно хватить более чем на 10 лет использования при 100 сгибаниях в день.На задней панели расположены три камеры с основным модулем на 54 Мп, сверхшириком на 50 Мп и телевиком на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом.Смартфон также получил чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Honor Magic Vs достаточно тонкий и лёгкий для своего форм-фактора, его толщина в сложенном состоянии составляет всего 12,9 мм, а вес — 267 граммов. Несмотря на компактные габариты, гаджет оснащён аккумулятором 5000 мА*ч.Более подробную информацию о новинках и ценах можно найти на сайте Honor

На задней панели размещён блок с тремя камерами в дизайне Star Wheel. Разрешение каждого сенсора составляет 50 Мп. Новый алгоритм вычислительной фотографии Ultra Fusion значительно повышает чёткость изображения при зуме от 3,5 до 100Х, а технология Honor Image Engine обеспечивает работу сверхскоростной съёмки Falcon Capture.В Honor Magic5 Pro также предусмотрена аппаратная система безопасности Dual-TEE, разработанная совместно с Qualcomm. Это обеспечивает максимальную защиту паролей и биометрических данных, таких как сканы лица и отпечатков пальцев.Новинка также получила мощнейший чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также аккумулятор ёмкостью 5100 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и 50 Вт для беспроводной.