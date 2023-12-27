Представлены игровые часы Retro Gaming Watch — единственные в своём роде
Александр Кузнецов —
На площадке Kickstarter стартовал сбор денег для производства гибрида часов и игровой приставки Retro Gaming Watch. Эта штука показывает время и может использоваться для игр, созданных для DOS и старых приставок.
Retro Gaming Watch смотрятся на руке как дешёвенькие пластиковые часы с не особо качественным экраном, но стоит открыть верхнюю часть корпуса, как появляется сильно уменьшенная версия портативной консоли Game Boy SP. Снаружи расположен монохромный экран с базовыми функциями, вроде отображения времени и индикации входящих писем и сообщений, а внутри экран с более продвинутыми характеристиками — цветная LCD-матрица диагональю 1,54 дюйма с разрешением 320×320 пикселей и частотой обновления 60 Гц.
Корпус часов служит в качестве геймпада с несколькими кнопками, а внутри расположен аккумулятор, монофонический динамик, магнетометр и акселерометр (для игр, которые поддерживают эти датчики).
Игровые часы работают под управлением процессора Renesas / Dialog DA14706 на базе двух ядер ARM Cortex-M0 с тактовой частотой 160 МГц и встроенным видеочипом и модулем Bluetooth. Памяти немного — 1,5 мегабайта встроенной и 8 ГБ в качестве расширения. Также имеется микросхема Efinix T20 FPGA, которая позволяет эмулировать старое «железо» для запуска старых 8- и 16-битных игр.
Retro Gaming Watch можно соединить со смартфоном по Bluetooth, тогда часы смогут синхронизировать время, показывать уведомления и взаимодействовать с мобильными приложениями. Что касается консольной части, то Bluetooth-соединение позволяет скачивать через смартфон приложения и игры. При использовании Retro Gaming Watch только в качестве часов максимально время работы составляет приблизительно два дня, а игры сокращают автономность всего до 2-4 часов.
Разработчики пока не определились с финальным дизайном устройства и материалом, из которого будет изготовлен корпус. Если денег будет мало, корпусы выльют из пластика, а если наберётся достаточно, закажут производство из стали. Также рассматривается возможность добавить дополнительные функции: слот для карты памяти, датчик для измерения пульса, встроенную камеру.
На этапе сбора средств этот гаджет предлагается приобрести за 159 долларов, но отправка запланирована на ноябрь 2024 года. Те, кому не терпится испытать устройство, могут вложиться в бета-тест за 350 долларов — тогда в марте следующего года им пришлют прототип с корпусом, напечатанным на 3D-принтере, а в ноябре они без доплаты получат финальный продукт. Бета-тестировщики также смогут приобретать промежуточные прототипы по сниженным ценам.
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