Представлены лазерные жёсткие диски. Что в них особенного?

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Компания Seagate анонсировала выпуск жёстких дисков нового типа с повышенной плотностью хранения данных. В них используется инновационная технология нагрева пластин с помощью лазера.В накопителях используется платформа Mozaic 3+ на базе относительно старой технологии HAMR, о которой известно давно, но именно Seagate первой отважилась применить эту технологию для коммерческих продуктов. HAMR (Heat-assisted magnetic recording — «термомагнитная запись») позволяет хранить данные на металлических намагниченных пластинах с плотностью до 7,75 Тбит/см².Встроенный в жёсткий диск лазерный излучатель локально нагревает пластину до 500 градусов по Цельсию, в результате чего меняются её свойства — намагничивание может производиться даже слабым магнитом. Нагрев влияет лишь на магнитные свойства материала, но не на химические, то есть записанные данные не повреждаются из-за нагрева.В лазерном HDD используется система из вертикально расположенного нанофотонного лазера, который нагревает поверхность пластины в процессе работы. Также применяется новый тип считывающей головки, способной считывать плотно записанные данные.У новых жёстких дисков Seagate будет ещё одно преимущество — они оснащены железно-платиновой сверхрешёткой, которая обладает магнитной коэрцитивностью, то есть противостоит внешним магнитным воздействиям. Благодаря этому, записанные данные не повредятся, даже если поднести к жёсткому диску сильный магнит.Seagate планирует начать с выпуска лазерных жёстких дисков объёмом 30 ТБ, а в дальнейшем будет увеличивать их ёмкость. Продажи должны начаться в первом квартале 2024 года. Эти HDD будут предназначены для использования в системах центров обработки данных и не подойдут для применения в обычных компьютерах ни по формату, ни по цене.