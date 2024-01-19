Представлены лазерные жёсткие диски. Что в них особенного?

Александр


Компания Seagate анонсировала выпуск жёстких дисков нового типа с повышенной плотностью хранения данных. В них используется инновационная технология нагрева пластин с помощью лазера. 

В накопителях используется платформа Mozaic 3+ на базе относительно старой технологии HAMR, о которой известно давно, но именно Seagate первой отважилась применить эту технологию для коммерческих продуктов. HAMR (Heat-assisted magnetic recording — «термомагнитная запись») позволяет хранить данные на металлических намагниченных пластинах с плотностью до 7,75 Тбит/см².

Встроенный в жёсткий диск лазерный излучатель локально нагревает пластину до 500 градусов по Цельсию, в результате чего меняются её свойства — намагничивание может производиться даже слабым магнитом. Нагрев влияет лишь на магнитные свойства материала, но не на химические, то есть записанные данные не повреждаются из-за нагрева.

В лазерном HDD используется система из вертикально расположенного нанофотонного лазера, который  нагревает поверхность пластины в процессе работы. Также применяется новый тип считывающей головки, способной считывать плотно записанные данные.

У новых жёстких дисков Seagate будет ещё одно преимущество — они оснащены железно-платиновой сверхрешёткой, которая обладает магнитной коэрцитивностью, то есть противостоит внешним магнитным воздействиям. Благодаря этому, записанные данные не повредятся, даже если поднести к жёсткому диску сильный магнит.

Seagate планирует начать с выпуска лазерных жёстких дисков объёмом 30 ТБ, а в дальнейшем будет увеличивать их ёмкость. Продажи должны начаться в первом квартале 2024 года. Эти HDD будут предназначены для использования в системах центров обработки данных и не подойдут для применения в обычных компьютерах ни по формату, ни по цене.
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Источник:
Хабр
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Комментарии

tellurian
+2781
tellurian
Простите за оффтоп
На озоне отдают оригинальный хороший длинный 3м кабель от официального продавца за 759 или 735₽.

Кабель Anker 322 USB-C/USB-C 3 м, черный
https://ozon.ru/t/wg4RNXa
2 часа назад в 13:07
#
tellurian
+2781
tellurian tellurian
Ещё у них хорошие цены на другие модели и блоки питания
2 часа назад в 13:08
#
Seagull
–544
Seagull tellurian
Спасибо за наводку ! Прикольно что по вашей ссылке одна цена, а в приложении другая, как такое может быть?
час назад в 14:26
#
tellurian
+2781
tellurian Seagull
Это озон. Иногда такое бывает. Зависит от города.
час назад в 14:27
#
st00p1dm0nkey
+4209
st00p1dm0nkey Seagull
Привет от высоких технологий)))
Такое ещё на я.маркете есть…я так геймпады для свича покупал, в основном аккаунте 1 400 стоит, в другом 1 100 (продавец был один и тот же)…так и живём)))
5 минут назад
#
xpeh_lkr
+176
xpeh_lkr
Так это ж по сути магнитооптика, только без сменных дисков и с увеличенной ёмкостью. Новое это хорошо забытое старое…
час назад в 13:38
#
+302
Gandalf2021 xpeh_lkr
У магнитооптики другой принцип. У неё принцип лазерного диска, где носитель отдельно = это холодное хранение информации, очень надёжно (МО), а тут обычное горячее хранение на сложном устройстве, которое может навернуться в любой момент и нужны RAID массивы…
Возрождением оптических носителей занимается Фолио Фотоникс…
час назад в 13:42
#
tellurian
+2781
tellurian
На сколько долговечны эти диски? С этой технологией. Не все могут себе позвонить быть тестерами.
час назад в 14:28
#
YABLOKOFON
+34
YABLOKOFON
То что там будет нагрев в 500 градусов это жесть, как отводить тепло от него
55 минут назад
#
st00p1dm0nkey
+4209
st00p1dm0nkey
Тема глобального потепления не раскрыта (до 500 градусов нагрев) 🤷‍♂️
минуту назад
#