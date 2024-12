Представлены лучшие AR-очки в мире — Xreal One. Такими мы ждали Apple Vision Pro

Стартап Xreal, известный своими крутыми очками расширенной реальности, внезапно анонсировал новый продукт — серию Xreal One. Новая линейка выводит индустрию подобных устройств на новый уровень, предлагая улучшениями по всем направлениям. Стартап Xreal, известный своими крутыми очками расширенной реальности, внезапно анонсировал новый продукт — серию Xreal One. Новая линейка выводит индустрию подобных устройств на новый уровень, предлагая улучшениями по всем направлениям. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В линейку вошли две модели: Xreal One и Xreal One Pro. От предыдущих продуктов бренда новинки отличаются наличием кастомного чипа X1. Он позволяет выполнять всю обработку непосредственно в очках.Xreal One и One Pro можно привязать практически к любому устройству, включая смартфоны на Android и iOS, ПК, MacBook, Steam Deck, Nintendo Switch и куче других девайсов через USB-C.Также новые очки получили звуковую систему от Bose. Частота обновления экранов составляет 120 Гц, а яркость — 600 и 700 нит в One и One Pro соответственно. При этом младшая модель получила довольно широкий угол обзора в 50 градусов, а «прошка» — рекордные 57 градусов.Отдельного внимания заслуживает аксессуар Xreal Eye. По сути, это камера, которая крепится над носом и позволяет фотографировать или записывать видео в формате 1080p со скоростью 60 кадров в секунду.Среди прочих интересных особенностей обеих моделей: датчики 3-DoF для свободного перемещения окон в пространстве с 3 степенями свободы, задержка вывода в 3 мс, режимы отображения «Отслеживание» и «Якорь», куча настроек изображения, лёгкие и тонкие оправы, а также электрохромное затемнение линз.Очки уже доступны для предзаказа на сайте Xreal по цене $499 за Xreal One и $599 за Xreal One Pro. Первые начнут поставлять в этом месяце, а вторые — в начале следующего года.