Представлены модульные наушники Fairphone Fairbuds XL с активным шумодавом и автономностью до 30 часов

Датская компания Fairphone официально представила свои первые модульные наушники Fairbuds XL. Главное преимущество этого гаджета перед конкурентами — высокая ремонтопригодность.Fairphone стала известной благодаря своим модульным смартфонам с заменяемыми компонентами. Теперь под этим брендом будут выпускаться и наушники. В случае поломки пользователи смогут самостоятельно отремонтировать эти устройства.В амбушюрах и других элементах используется переработанный пластик. Сами наушники оснащены 40-мм динамическими драйверами и шестью микрофонами. Гаджет поддерживает функцию активного шумоподавления и режим прозрачности. Полного заряда аккумулятора ёмкостью 800 мАч хватает на 30 часов воспроизведения без шумодава и до 26 часов с ним.Fairbuds XL используют стандарт Bluetooth 5.1 с поддержкой aptX HD для беспроводного подключения. Гарнитуру также можно подрубить по кабелю USB-C/3,5 мм. Среди прочих особенностей — специальный джойстик для управления воспроизведением, отдельная кнопка для быстрого включения/выключения функции шумоподавления и защита от влаги и пыли по стандарту IP54.Новинка уже доступна в Европе по цене 249 евро. Дополнительные амбушюры к наушникам обойдутся в 14,95 евро, а динамики — в 79,95 евро.