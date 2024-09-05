Представлены Nanoleaf Blocks — умные светящиеся панели, которые идеально украсят ваше рабочее место

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Блоки Nanoleaf выпускаются в двух размерах, а в дополнение к ним идут три различные насадки, включая полки, тканевые и перфорированные панели.Сами Nanoleaf Blocks подсвечиваются от края до края разными цветами. Всё настраивается в фирменном приложении. Подсветку можно синхронизировать с картинкой на экране компьютера или с другими девайсами Nanoleaf. С помощью перфорированных насадок можно выстроить стенд из таких панелей, чтобы расставить на них клавиатуры, геймпады, виниловые пластинки или другие коллекционные предметы. Также есть вариант размещения полки. На ней можно выстроить фигурки Funko Pop или портативные консоли.Как и другие панели бренда, Nanoleaf Blocks можно выстраивать в произвольном порядке. В комплекте с блоками идёт физический контроллер для ручного управления мощностью, яркостью и выбором сцены. Из минусов — стену для этих панелей придётся сверлить. Среди прочих особенностей — поддержка Matter, совместимость с Apple Home, Google Home, Amazon Alexa и Samsung SmartThings.Комплект Nanoleaf Blocks Squares Smarter Kit с шестью квадратами стоит $199,99, Combo XL Smarter Kit с большими и маленькими панелями, перфорированными насадками и полками стоит $249,99, а дополнительные комплекты полок, перфорированных панелей и текстурированных накладок стоят по $29,99.