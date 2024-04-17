Представлены наушники Marshall Major V и Minor IV





Бренд Marshall анонсировал выпуск двух новых моделей беспроводных наушников — Major V с накладными амбушюрами и Minor IV в формате TWS. Они получили узнаваемый дизайн, который почти не меняется с годами, а также улучшенные характеристики (в частности, увеличение времени автономной работы).Наушники Major V почти не отличаются от предыдущей модели: тот же внешний вид, отделка с закосом под кожу, 40-мм драйверы с частотным диапазоном от 20 до 20 000 Гц, встроенный микрофон, воспроизведение через кодеки SBC, MPEG-2, AAC и LC3, возможность проводного подключения кабелем с 3,5-мм джеком, разъём USB Type-C для зарядки и поддержка беспроводной зарядки в общераспространённом стандарте Qi. На корпусе размещена кнопка, которую можно настроить для вызова эквалайзера или голосового помощника. Время автономной работы было увеличено с 80 до более чем 100 часов, поддерживается быстрая зарядка (15 минут хватит для 15 часов воспроизведения). Цена — 129 фунтов стерлингов (около 15 тысяч рублей).Внутриканальные TWS-наушники Marshall Minor IV тоже выглядят и обладают примерно такими же параметрами, как у предыдущей модели. Тот же псвевдокожаный кейс чёрного цвета с защитой от воды по стандарту IPX4, стилизация корпуса под аудиоразъёмы, а внутри модуль Bluetooth 5.2 с поддержкой режима Bluetooth LE и кодеков SBC + aptX и динамические драйверы диаметром 12 мм с игрой в спектре от 20 до 20 000 Гц. Время автономной работы от одной зарядки было увеличено с 5 до 7 часов, при зарядке от кейса — с 25 до 30 часов. Кейс заряжается за два часа, в том числе от беспроводной зарядки, а на то, чтобы зарядить наушники, уйдёт приблизительно 70 минут. Цена — 119 фунтов стерлингов (около 14 тысяч рублей).

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