15 часов автономной работы при полном заряде 5 минут подзарядки хватит на 1 час работы Защита от пота и влажности по стандарту IPX4 Встроенные элементы управления Защита от пота и влажности по стандарту IPX4

Встроенные элементы управления











Принадлежащий компании Apple бренд Beats by Dr. Dre анонсировал продажи новых спортивных беспроводных наушников Powerbeats. Новинка обладает таким же звучанием и дизайном, как у Powerbeats Pro, но получила шейный обод и увеличенное время автономной работы.Основные характеристики наушников:





Наушники Powerbeats оснащены чипом H1, который обеспечивает быстрое соединение и переключение между устройствами, а также управление голосом с помощью Siri. Встроенные микрофоны распознают речь и отфильтровывают внешние шумы. Технология Bluetooth Class 1 увеличивает зону сигнала и повышает надежность подключения.



Наушники Powerbeats будут доступны в чёрном, белом и красном цветах. Цена в России — 10 990 рублей.







