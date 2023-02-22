Представлены недорогие наушники Sony WH-CH720N с активным шумодавом и другими флагманскими функциями

Фархад

sony wh-ch720n

Японский производитель электроники Sony представил новые среднебюджетные накладные наушники WH-CH720N с топовыми фичами флагманской модели WH-1000XM5.

Новинка оснащена таким же чипом Sony V1, что более дорогая модель. Он обеспечивает передачу высококачественного звука и отвечает за работу активного шумоподавления.

sony wh-ch720n

Компания заявляет, что полного заряда батареи WH-CH720N хватит на 35 часов воспроизведения с включённым шумодавом. Кроме того, производитель обещает непревзойдённое качество звука в средней ценовой категории. Среди прочих особенностей гаджета — поддержка фирменной технологии повышения качества звука Sony Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), которая улучшает звук сжатых музыкальных файлов в стриминговых сервисах, таких как Spotify, а также одновременное подключение к нескольких девайсам и по два микрофона в каждой чашке для 20 уровней шумоподавления.

Sony WH-CH720N поступят в продажу весной в чёрном, синем и белом цветах по цене $150.

sony wh-ch520n

Помимо этой модели, Sony также анонсировала бюджетные наушники WH-CH520 — в них нет шумодава, но они предлагают впечатляющее время автономной работы до 50 часов и поддержку DSEE. Гаджет также поступит в продажу весной по цене всего $60.

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Источник:
Engadget
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