Бренд Honor показал не только флагманский смартфон Honor V40, но и ещё несколько новинок, включая ноутбуки MagicBook 14 2021 и MagicBook 15 2021. Они отличаются друг от друга диагоналями экранов, габаритами корпусов и ёмкостью аккумуляторов.
В MagicBook 14 2021 и MagicBook 15 2021 используется процессор Intel Core i5-1135G7 или Core i7-1165G7 и либо встроенный видеочип Intel, либо дискретная видеокарта начального геймерского уровня NVIDIA GeForce MX450 GPU. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, в накопителе PCIe NVMe доступно 512 ГБ, других опций нет.
Модель MagicBook 14 2021 получила 14-дюймовый экран, а в MagicBook 15 2021 установлен экран диагональю 15,6 дюйма. В обоих случаях используется матрица IPS с широкими углами обзора без искажений цветов, разрешением 1920×1080 пикселей при соотношении сторон 16:9, охват 100% цветового пространства sRGB и пиковая яркость 300 нит. Корпус выполнен из алюминия.
MagicBook 14 2021 и MagicBook 15 2021 будут продаваться в Китае с 27 января по ценам от 4899 до 6399 юаней в зависимости от моделей процессора и видеокарты. В пересчёте на российскую валюту получается от 56 700 до 74 000 рублей. Когда эти ноутбуки появятся в России и по какой цене их можно будет приобрести в нашей стране, неизвестно.
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