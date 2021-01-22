MagicBook 14 2021 и MagicBook 15 2021

Бренд Honor показал не только флагманский смартфон Honor V40, но и ещё несколько новинок, включая ноутбуки MagicBook 14 2021 и MagicBook 15 2021. Они отличаются друг от друга диагоналями экранов, габаритами корпусов и ёмкостью аккумуляторов.

В MagicBook 14 2021 и MagicBook 15 2021 используется процессор Intel Core i5-1135G7 или Core i7-1165G7 и либо встроенный видеочип Intel, либо дискретная видеокарта начального геймерского уровня NVIDIA GeForce MX450 GPU. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, в накопителе PCIe NVMe доступно 512 ГБ, других опций нет.

Модель MagicBook 14 2021 получила 14-дюймовый экран, а в MagicBook 15 2021 установлен экран диагональю 15,6 дюйма. В обоих случаях используется матрица IPS с широкими углами обзора без искажений цветов, разрешением 1920×1080 пикселей при соотношении сторон 16:9, охват 100% цветового пространства sRGB и пиковая яркость 300 нит. Корпус выполнен из алюминия.
Эти устройства также обладают встроенной в клавиатуру веб-камерой, сканером отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа в учётную запись Microsoft, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, одним портом USB 3.2 Gen 1 Type-C, двумя разъёмами USB 2.0 Type-A, HDMI-входом и комбинированным 3,5-мм аудиоразъёмом для подключения наушников или колонок и микрофона или гарнитуры. В 14-дюймовой модели установлен аккумулятор ёмкостью 42 Вт•ч, а в 15-дюймовой — 56 Вт•ч, обе поддерживают быструю 65-ваттную зарядку через USB Type-C.

MagicBook 14 2021 и MagicBook 15 2021 будут продаваться в Китае с 27 января по ценам от 4899 до 6399 юаней в зависимости от моделей процессора и видеокарты. В пересчёте на российскую валюту получается от 56 700 до 74 000 рублей. Когда эти ноутбуки появятся в России и по какой цене их можно будет приобрести в нашей стране, неизвестно.


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