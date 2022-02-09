Galaxy S22 и S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22/22+: черный фантом, белый фантом, зеленый и розовый со 128 или 256 Гб встроенной и 8 Гб оперативной памяти по рекомендованной цене от 79 990 рублей. Эксклюзивные цвета, доступные только в официальном интернет-магазине Samsung: фиолетовый, голубой, графит, бежевый.

Galaxy S22 Ultra: черный фантом, белый фантом, зеленый и бургунди со 128 ГБ по рекомендованной цене 114 990 руб., 256 ГБ по рекомендованной цене 124 990 руб., 512 ГБ по рекомендованной цене 134 990 руб. и 1 ТБ по рекомендованной цене 154 990 руб. Эксклюзивные цвета, доступные только в официальном интернет-магазине Samsung: красный, голубой, графит.







Компания Samsung представила смартфоны Galaxy S22 и S22+. Они получили передовые камеры с усовершенствованной интеллектуальной обработкой изображения.В Galaxy S22 и S22+ передовое качество ночной съемки достигается за счет увеличенного на 23% сенсора и технологии Adaptive Pixel. Это позволяет камере пропускать больше света, обеспечивать большую детализацию и лучшую цветопередачу для качественных снимков при недостаточном освещении. Galaxy S22 и S22+ получили основную камеру с разрешением 50 Мп и телеобъектив 10 Мп и сверхширокоугольный объектив 12 Мп. Новая функция Auto Framing обнаруживает и отслеживает до 10 человек и автоматически настраивает фокус камеры на каждом из них. Устройства оснащены передовой технологией VDIS, которая минимизирует вибрации, что позволяет получать плавное и четкое видео даже в движении.Galaxy S22 и S22+ оснащены новейшей технологией искусственного интеллекта Samsung. За счет применения ИИ и карты глубины можно делать фотографии в портретном режиме: мельчайшие детали будут различимы благодаря интеллектуальному алгоритму. То же касается и домашних любимцев: при съемке в обновленном портретном режиме на Galaxy S22/S22+ шерсть не сливается с фоном, поэтому питомцы на снимках всегда выглядят отлично.Galaxy S22 и S22+ справятся с большим потоком задач благодаря 4-нм процессору. Он обеспечивает высокую производительность для работы и стриминга. Анализ процессов оптимизирует работу приложений, автоматически определяя, какое из них используется в определенный момент, и направляя туда наибольшую мощность, чтобы воспроизведение музыки, просмотр интернет-сайтов и работа с программами стали плавными.Galaxy S22 оснащен батареей с быстрой зарядкой 25 Вт, а Galaxy S22+ способен проработать в автономном режиме больше суток. Кроме того, Galaxy S22+ получил поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 45 Вт.Экраны Galaxy S22 и S22+ оснащены панелями Dynamic AMOLED 2X adaptive 120 Hz, созданными для гейминга и просмотра контента. 6,1-дюймовый дисплей Galaxy S22 и 6,6-дюймовый дисплей Galaxy S22+ оснащены интеллектуальной технологией Vision booster, которая автоматически подстраивает дисплей под окружающее освещение и оптимизирует контрастность цветов. Яркость была повышена и на уровне аппаратного обеспечения: пиковая яркость экрана S22 составляет 1 300 нит, а S22+ — 1 750 нит.С функцией Google Duo Live Sharing можно просматривать фото в «Галерее» вместе со знакомыми или обмениваться идеями с коллегами в приложении Samsung Notes, находясь далеко друг от друга.Galaxy S22 и S22+ получили дизайн Contour-Cut. Чтобы придать новинкам более более элегантный и изысканный внешний вид, компания Samsung оснастила их плоскими экранами с матовым стеклянным покрытием. Камера в новой серии S сочетается по цвету с корпусом устройства и окружена тонкой металлической рамкой. Samsung Galaxy S22 и S22+ доступны в нескольких оттенках: черный фантом, белый фантом, зеленый и розовый.Galaxy S22 и S22+ — это первые модели в серии S, изготовленные из сверхпрочного армированного алюминия Armor Aluminum. Они также стали первыми смартфонами с новым стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, которое защищает их панели от случайных повреждений при падениях.Серия Galaxy S22 Series защищена платформой безопасности Knox Vault от Samsung. Защищенные процессор и память изолируют конфиденциальную информацию, такую как пароли, биометрические данные или ключи Blockchain, от основной операционной системы телефона. Панель конфиденциальности и индикатор One UI позволяют видеть, у каких приложений есть доступ к передаваемой информации и камере, чтобы пользователь сам мог определить, давать ли на это разрешение. Новинки получили ряд новых функций безопасности, включая архитектуру ARMmicro для предотвращения хакерских атак на операционную систему и память.Galaxy S22 Ultra получил улучшенную камеру, высокую производительность и качественную связь, объединив знаковые функции серий Note и S.Электронное перо S Pen впервые в серии S встроено в корпус смартфона, причем оно стало еще более быстрым и отзывчивым, благодаря снижению задержки на 70%.Galaxy S22 Ultra выпускается в четырех цветовых вариантах, вдохновленных природой: черный фантом, белый фантом, зеленый и новый оттенок — бургунди. Снятые на Galaxy S22 Ultra кадры сразу же можно публиковать в соцсетях. Усовершенствованные функции ночной съемки позволяют снимать видео на фронтальную и основную камеру при любом освещении. Новинка оснащена пиксельным сенсором размером 2,4 мкм — самым большим в истории Samsung. За счет этого объектив захватывает больше света и данных, оптимизируя освещение и повышая детализацию видеороликов. Усовершенствованная линза Super Clear Glass помогает снимать более плавные и четкие видео в ночное время без бликов. Функция автоматического кадрирования видео гарантирует, что в кадре поместятся все, кто требуется, будь то один человек или десять.Камера смартфона также масштабирует изображение, приближая нужный объект в 100 раз. Galaxy S22 Ultra оснащен новыми интеллектуальными функциями, такими как режим «Портрет», для создания снимков студийного качества. Смартфон оптимизирует качество фото и видео, чтобы они получались эффектными при любом освещении.Новинка предоставляет необходимые инструменты как любителям, так и профессиональным фотографам. Как и на Galaxy S22 и S22+, на Galaxy S22 Ultra доступно приложение Expert RAW с полноценной функциональностью для редактирования фото. Благодаря возможности сохранять фотографии в формате RAW с разрядностью до 16 бит у пользователя есть возможность настраивать больше параметров изображения. Как и на зеркальной камере, снимки можно осветлить или затемнить с помощью настроек экспозиции и выдержки, настроить баланс белого, сделать фотографию более теплой или холодной, а также вручную сфокусироваться на нужном объекте, чтобы кадр получился именно таким, как нужно.Galaxy S22 Ultra впервые в серии Galaxy S получила процессор, собранный по 4-нм технологии, который обеспечивает работу технологий искусственного интеллекта и машинного обучения от Samsung. Поддержка Wi-Fi 6E обеспечивает вдвое более высокую скорость, чем Wi-Fi 6.За энергию смартфона отвечает аккумулятор, которого достаточно для более чем суток автономной работы. S22 Ultra поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 45 Вт. Всего 10 минут подзарядки достаточно для записи 54 минут видео. Иммерсивный 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X Galaxy S22 Ultra с адаптивной частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1 750 нит подходит и для просмотра, и для создания видеоконтента с высокой детализацией.С 11 марта 2022 года Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra можно будет приобрести в магазинах Samsung, а также у партнеров компании.