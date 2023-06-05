Представлены новые Mac Studio и Mac Pro

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Вслед за новым MacBook Air компания Apple представила обновлённый Mac Studio и новый Mac Pro с чипами M2 Max и M2 Ultra.Mac Studio сохранил прошлогодний дизайн, но получил значительный буст мощности. Все изменения связаны с переходом на новые чипы M2 Max и M2 Ultra, которые предлагают до 24 ядер ЦП, до 76 графических ядер и до 192 ГБ объединённой оперативной памяти. Кроме того, устройства получили поддержку Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.3.Цены на новый Mac Studio стартуют с $1999.Несмотря на слухи о редизайне, новый Mac Pro вышел в том же корпусе-«тёрке» 2019 года, но наконец-то с чипом Apple Silicon M2 Ultra. Из нового — на корпусе расположены два порта HDMI с поддержкой 8K-мониторов, два разъёма Ethernet по 10 Гбит/с, восемь портов Thunderbolt 4. Этот компьютер получился настолько мощным, что к нему можно подключить сразу 6 мониторов Pro Display XDR.Mac Pro с чипом M2 Ultra поступит в продажу на следующей неделе по цене от $6999.