

Samsung представила умные часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic на мероприятии Galaxy Unpacked. Для компании они во много стали первыми.



Прежде всего, это первые смарт-часы компании с операционной системой Wear OS от Google, а также фирменной оболочкой One UI Watch.



Часы также интересны новой функцией для биоимпедансного анализа тела, которая обеспечивает более глубокое представление об общем состоянии здоровья и физической форме. Она включает в себя измерение таких показателей, как масса скелетных мышц, базальная скорость метаболизма, содержание воды и жира в организме. Чтобы проверить состав тела, нужно лишь приложить два пальца к кнопкам. Примерно за 15 секунд сенсор зафиксирует 2400 единиц данных.





















Galaxy Watch4 представлены двумя форматами: 40 и 44 мм. Тип экрана — Super AMOLED, для его защиты используется стекло Corning Gorilla Glass DX+. У младшей модели разрешение 396 х 396 пикселей, а у старшей – 450 х 450 пикселей. Корпус алюминиевый.



Galaxy Watch4 Classic представлены форматами 42 и 46 мм с разрешением 396 х 396 и 450 х 450 пикселей соответственно. Здесь используется защитное стекло Gorilla Glass DX, а корпус выполнен из нержавеющей стали.







Новая платформа также поддерживает популярные программы от сторонних разработчиков, такие как Adidas Running, Calm, Strava и Spotify. Все это, в сочетании с передовым аппаратным обеспечением и еще более интуитивным интерфейсом, делает взаимодействие с Galaxy Watch4 максимально свободным и комфортным. Так, путешествия становятся проще благодаря усовершенствованному компасу, работающему в тандеме с приложением Google Карты.Новая и аппаратная платформа — 5-нанометровая Exynos W920. Объем оперативной памяти увеличен на 50% до 1,5 ГБ, объем встроенной флеш-памяти составил 16 ГБ.