Представлены новые смарт-телевизоры Philips 2023 года — OLED+, The Xtra и The One

Фархад

Philips OLED708

Нидерландский производитель потребительской электроники Philips представил несколько новых моделей смарт-телевизоров с процессорами P5 AI 7-го поколения и трёхсторонней подсветкой Ambilight для повышения точности цветопередачи и детализации.

Новая серия Philips The Xtra состоит из двух моделей с дисплеями Mini-LED:
  • 9308 — 55 и 65 дюймов с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит, встроенная аудиосистема Bowers & Wilkins 2.1 мощностью 64 Вт;
  • Philips 9308
  • 9008 — 55, 65 и 75 дюймов с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит, встроенные стереодинамики мощностью 40 Вт.
  • Philips 9008

Кроме того, компания представила две новые серии Philips The One:
  • 8808 — LCD-панель с диагональю от 43 до 85 дюймов, разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и ОС Google TV;
  • Philips-8808
  • 8508 — LCD-панель с диагональю от 43 до 65 дюймов, разрешением 4K, частотой обновления 60 Гц и ОС Google TV.

Флагманский модельный ряд Philips OLED+ также пополнился новыми телевизорами:
  • OLED+908 — 55, 65 и 75 дюймов с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 2100 нит, встроенная аудиосистема Bowers & Wilkins 3.1 мощностью 80 Вт и ОС Google TV;
  • Philips OLED908
  • OLED808 — 42, 48, 55, 65 и 77 дюймов с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит, геймерские режимы с поддержкой VRR, AMD FreeSync Premium и Nvidia G-SYNC, встроенная стереосистема 2.1 мощностью 70 Вт (50 Вт в 42-дюймовой версии) и ОС Google TV.
  • Philips OLED808

К сожалению, Philips ещё не объявила цены и даты начала продаж новых телевизоров 2023 года.

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Источник:
TP Vision
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