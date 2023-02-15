Представлены новые смарт-телевизоры Philips 2023 года — OLED+, The Xtra и The One

9308 — 55 и 65 дюймов с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит, встроенная аудиосистема Bowers & Wilkins 2.1 мощностью 64 Вт;



9008 — 55, 65 и 75 дюймов с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит, встроенные стереодинамики мощностью 40 Вт.





8808 — LCD-панель с диагональю от 43 до 85 дюймов, разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и ОС Google TV;





8508 — LCD-панель с диагональю от 43 до 65 дюймов, разрешением 4K, частотой обновления 60 Гц и ОС Google TV.

OLED+908 — 55, 65 и 75 дюймов с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 2100 нит, встроенная аудиосистема Bowers & Wilkins 3.1 мощностью 80 Вт и ОС Google TV;





OLED808 — 42, 48, 55, 65 и 77 дюймов с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит, геймерские режимы с поддержкой VRR, AMD FreeSync Premium и Nvidia G-SYNC, встроенная стереосистема 2.1 мощностью 70 Вт (50 Вт в 42-дюймовой версии) и ОС Google TV.





Нидерландский производитель потребительской электроники Philips представил несколько новых моделей смарт-телевизоров с процессорами P5 AI 7-го поколения и трёхсторонней подсветкой Ambilight для повышения точности цветопередачи и детализации.Новая серия Philips The Xtra состоит из двух моделей с дисплеями Mini-LED:Кроме того, компания представила две новые серии Philips The One:Флагманский модельный ряд Philips OLED+ также пополнился новыми телевизорами:К сожалению, Philips ещё не объявила цены и даты начала продаж новых телевизоров 2023 года.