









Компания OnePlus представила два новых флагманских смартфона с поддержкой 5G и два беспроводных зарядных устройства.OnePlus 8 получил процессор Snapdragon 865 со встроенным 5G-модемом и AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма с разрешением 1080×2400 пикселей, частотой обновления 90 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев. Объём оперативной памяти — 8 или 12 ГБ, в накопителе 128 или 256 ГБ.Фронтальная камера 16-мегапиксельная, а основная камера состоит из трёх сенсоров: главный 48 Мп, ультраширокий 16 Мп и макро 2 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4300 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 30 ватт.





OnePlus 8 Pro



OnePlus 8 Pro лучше базовой модели почти по всем параметрам. У этого смартфона такой же процессор и тот же объём оперативной памяти и накопителя, но более крупный экран, камера с более высоким разрешением, аккумулятор увеличенной до 4510 мАч ёмкости, а также есть 30-ваттная беспроводная зарядка и защита от воды по стандарту IP68.



Диагональ экрана — 6,78 дюйма, разрешение — 3168×1440 пикселей, частота обновления — 120 Гц, яркость — 1300 нит.



Основная камера OnePlus 8 Pro состоит из четырёх модулей: главный с оптической и электронной стабилизацией 48 Мп, телефото 8 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокий 48 Мп, цветовой фильтр 5 Мп.



Оба смартфона двухсимочные и работают на Android 10 с оболочкой OxygenOS 10 и фирменными приложениями OnePlus.



Цены на смартфоны:



OnePlus 8 (8 + 128 ГБ) — 699 долларов или 599 евро

OnePlus 8 (12 + 256 ГБ) — 799 долларов или 699 евро

OnePlus 8 Pro (8 + 128 ГБ) — 899 долларов или 799 евро

OnePlus 8 Pro (12 + 256 ГБ) — 899 долларов или 899 евро



В пересчёте на российскую валюту получается от 51 000 до 65 700 рублей в зависимости от модели и объёма памяти, что вполне сравнимо с флагманами топовых брендов, вроде Samsung и Apple.







OnePlus также выпустила беспроводные зарядные устройства Warp Charge 30 в формате док-станции и коврика за 70 и 80 долларов соответственно. Они заряжают смартфоны с мощностью 30 Вт (до 50% за полчаса) и охлаждают себя и мобильник встроенным вентилятором, чтобы избежать перегрева. В режиме ночной зарядки вентилятор отключается, а мощность передачи энергии снижается.







