Представлены Oppo Find X8 и Find X8 Pro — с нереально крутыми камерами и дополнительной кнопкой, как у iPhone 16

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Компания Oppo представила на презентации в Китае два новых смартфона Find X8 и Find X8 Pro. Они выделяются свежим дизайном и топовыми параметрами, особенно в части фото- и видеосъёмки.Find X8 получил плоский экран LTPO OLED диагональю 6,59 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Экран старшей модели обладает небольшими закруглениями по всем четырём краям и более крупным размером — 6,78 дюйма, а в остальном он такой же. Предусмотрена защита корпуса от воды и пыли по стандарту IP69.Серия Find X8 оснащена впечатляющим набором камер, которых у Oppo никогда до сих пор не было. Главный модуль Find X8 состоит из 50-мегапиксельного основного датчика, 50-мегапиксельной ульраширика и телефото с 3-кратным оптическим зумом. У Find X8 Pro в главном модуле аж четыре сенсора: к уже перечисленным добавляется ещё 50-мегапиксельный перископ с 6-кратным оптическим зумом. Обе модели поддерживают передовой движок обработки изображений HyperTone и портретный режим Hasselblad в стиле винтажных фотоаппаратов этой фирмы.На боковую часть корпуса новинок вынесена кнопка для быстрого запуска приложения камеры, моментальной съёмки, а также управления зумом и некоторыми другими функциями. Эта кнопка, по словам разработчиков, позволяет получать неразмазанные фотографии в движении, тогда как из-за нажатия пальцем на экран результат обычно бывает менее впечатляющим. Такая же кнопка есть у новинок Apple — серии iPhone 16, и на презентации Find X8 было показано сравнение, естественно, в пользу Oppo.Что касается вычислительной начинки, в этой серии задействован флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400 с улучшенной системой теплоотведения. Ёмкость аккумулятора в Find X8 составляет 5630 мАч, в Find X8 Pro — 5910 мАч, оба с поддержкой 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядок.Продажи Find X8 и Find X8 Pro в Китае начнутся 30 октября. Младшая модель с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ оценена в 4199 юаней (около 57 тысяч рублей), а старшая с таким же набором памяти в 5299 юаней (около 72 тысяч рублей). Также будут доступны более дорогие варианты — с 16-гигабайтной оперативкой и накопителем 512 ГБ или 1 ТБ.