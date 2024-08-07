Представлены планшеты HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2024) с двухслойным OLED-дисплеем и новый MatePad Air

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Компания HUAWEI провела в Китае мероприятие по запуску новых устройств, в рамках которого анонсировала два новых планшета: флагманский MatePad Pro 12.2 (2024) и среднебюджетный MatePad Air (2024).HUAWEI MatePad Pro получил с 12,2-дюймовый двухслойный OLED-дисплей, который по своей конструкции схож с тем, что мы видели в новых iPad Pro M4 с Tandem OLED. Панель предлагает разрешение 1840 x 2800 пикселей, частоту обновления 144 Гц, соотношение сторон 3:2 и пиковую яркость до 2000 нит.За производительность отвечает чип Kirin 9010 с 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти. На задней панели расположены две камеры на 13 Мп и 8 Мп. Разрешение фронталки — 16 Мп. Ещё в этом девайсе установлена батарея на 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 100 Вт.Самое интересно, что HUAWEI MatePad Pro получился тоньше (5,5 мм) и легче (508 г), чем MatePad Air (5,9 мм и 555 г).HUAWEI MatePad Air оснащён 12-дюймовым LCD-экраном с тем же разрешением, частотой обновления и соотношением сторон, что и модель Pro. Показатель пиковой яркости достигает 1000 нит.Компания не раскрывает названия чипа в этой модели, но планшет доступен с 8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ встроенной памяти. Отличий по основным камерам нет, но фронталка тут немного хуже — 8 Мп. Ещё Air поддерживает зарядку до 66 Вт, а ёмкость батареи составляет те же 10 100 мАч. Других отличий от Pro нет.Цены на HUAWEI Matepad Pro 12.2 (2024) стартуют с 4299 юаней (~52 тысячи рублей), а HUAWEI MatePad Air (2024) стоит от 2999 юаней (~36 тысяч рублей).