Представлены подробные изображения VR-шлема Apple

Журналисты 9to5Mac собрали все догадки инсайдеров о дизайне VR/AR-гарнитуры и создали детальные рендеры гаджета.
В основе концепта легли изображения опубликованные два года назад сайтом The Information. Несмотря на малое количество информации о дизайне гаджета, считается что будущий гаджет будет представлен именно в этом форм-факторе.
Многие инсайдеры сравнивают шлем виртуальной реальности с горнолыжными очками. Передняя стеклянная панель заключена в алюминиевую рамку, а скругленный переход напоминает конструкцию Apple Watch.
Также есть предположения, что на верхней грани по бокам расположены две физические кнопки. Одна переключает режимы с виртуального на дополненный, вторая позволит управлять настройками ПО.
Датчики и камеры также скрыты рамкой. Ремешок стилизованный под Apple Watch — цельный и крепится к голове на застежке с правой стороны.
Журналисты полагают, что гарнитура не будет оснащена встроенным аккумулятором. Питание будет поступать из внешнего источника и присоединяться с левой стороны ремешка, при помощи зарядного магнитного кабеля.
Опираясь на сообщение Росса Янгадва 4K Micro OLED-дисплея с диагональю 1,4 дюйма и яркостью более 5000 нит. Однако восприниматься яркость будет намного ниже из-за поляризации линз.
Каким на самом деле будет устройство, мы сможем узнать на выставке WWDC 2023, которая состоится 5 июня 2023 года.
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