Представлены портативные телевизоры размером с брелок. Параметры экранов вас удивят

На платформе Kickstarter запустили сбор средства на необычную линейку устройств TinyTV. Она представляет собой серию крошечных портативных медиаплееров. А визуально они напоминают ретро-телевизор.Телевизор TinyTV получил экран с диагональю 1 дюйм, подсветкой LCD и разрешение 216 х 135 точек. Объем накопителя составляет 8 ГБ. Аккумулятор встроенный, его объем — 150 мАч, энергии хватает на 10 часов видео. Порт — USB-C, используется для зарядки и загрузки видео.Версия TinyTV Mini оснащена экраном с диагональю 0,6 дюйма и разрешением 64 х 64 пикселя. Объем накопителя — 8 ГБ, энергии аккумулятора хватает на 40 часов видео.TinyTV — проект компании TinyCircuits. Ранее она представила крошечную игровую консоль размером с брелок.