Kickstarter

Представлены портативные телевизоры размером с брелок. Параметры экранов вас удивят

Денис
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На платформе Kickstarter запустили сбор средства на необычную линейку устройств TinyTV. Она представляет собой серию крошечных портативных медиаплееров.  А визуально они напоминают ретро-телевизор. 


Телевизор TinyTV получил экран с диагональю 1 дюйм, подсветкой LCD и разрешение 216 х 135 точек. Объем накопителя составляет 8 ГБ. Аккумулятор встроенный, его объем — 150 мАч, энергии хватает на 10 часов видео. Порт — USB-C, используется для зарядки и загрузки видео. 

Версия TinyTV Mini оснащена экраном с диагональю 0,6 дюйма и разрешением 64 х 64 пикселя. Объем накопителя — 8 ГБ, энергии аккумулятора хватает на 40 часов видео.

TinyTV — проект компании TinyCircuits. Ранее она представила крошечную игровую консоль размером с брелок. 
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Комментарии

Mers
+4165
Mers
Это телевизор или все-таки проигрыватель в виде телевизора?
час назад в 18:33
#
Sergey Apple Service Israel .
+45
Sergey Apple Service Israel . Mers
это бесполезная хренотень, повертеть в руках, бросить в ящик стола и забыть
час назад в 18:47
#
+4030
Gabriel
4к?))))
час назад в 18:46
#
tellurian
+4699
tellurian
Для чего?!?!
час назад в 18:53
#
+771
hate_u tellurian
Раньше шла гонка за рост экранов в технике. Теперь процесс пошел в обратную сторону )
55 минут назад
#
Alll
+3758
Alll
прикольно. но бесполезно. хотя все таки прикольно.
54 минуты назад
#
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