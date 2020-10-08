Компания AMD анонсировала выпуск новой линейки процессоров Ryzen. Они основаны на 7-нанометровой архитектуре Zen 3 и предлагают прирост производительности в сравнении с процессорами предыдущего поколения.
Характеристики Ryzen 9 5950X
- Количество ядер и потоков — 16 и 32 потока
- Тактовая частота — до 4,9 ГГц
- Кэш-память — 72 МБ
- Тепловыделение — 105 Вт
Характеристики Ryzen 9 5900X
- Количество ядер и потоков — 12 и 24 потока
- Тактовая частота — от 3,7 до 4,8 ГГц
- Кэш-память — 70 МБ
- Тепловыделение — 105 Вт
Характеристики Ryzen 9 5800X
- Количество ядер и потоков — 8 и 16 потока
- Рабочая частота — от 3,8 до 4,7 ГГц
- Кэш-память — 36 МБ
- Тепловыделение — 105 Вт
Характеристики Ryzen 9 5600X
- Количество ядер и потоков — 6 и 12 потока
- Тактовая частота — от 3,7 до 4,6 ГГц
- Кэш-память — 35 МБ
- Тепловыделение — 65 Вт
Эти процессоры будут совместимы с существующими видеокартами с AMD Socket AM4, однако потребуется обновлять их прошивку. В скором времени производители наладят выпуск новых видеокарт, которые будет изначально совместимы с Ryzen серии 5.
AMD утверждает, что в новых процессорах была переработана компоновка элементов и на 19% увеличено количество инструкций на цикл, что привело к увеличению производительности и снижению энергопотребления. Модель Ryzen 9 5900X одна из самых топовых и во многих играх показывает себя лучше, чем Intel i9-10900K.
Цены
- Ryzen 9 5950X — 799 долларов (примерно 61 900 рублей)
- Ryzen 9 5900X — 549 долларов (примерно 42 500 рублей)
- Ryzen 9 5800X — 499 долларов (примерно 38 600 рублей)
- Ryzen 9 5600X — 299 долларов (примерно 23 150 рублей)
Продажи этих процессоров начнутся 5 ноября. На 28 октября у AMD запланирована презентация видеокарт Radeon RX 6000 на архитектуре RDNA 2.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
только имелось в виду мат. платами