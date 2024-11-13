Представлены Rode Wireless Micro — AirPods из мира беспроводных микрофонов для блогеров







Легендарный австралийский производитель оборудования для звукозаписи Rode анонсировал новые беспроводные микрофоны Rode Wireless Micro, предназначенные для мобильной съёмки. Легендарный австралийский производитель оборудования для звукозаписи Rode анонсировал новые беспроводные микрофоны Rode Wireless Micro, предназначенные для мобильной съёмки. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По сути, это AirPods среди петличных микрофонов для iPhone или Android-смартфонов. Девайс поставляется в компактном кейсе. Внутри — два беспроводных петличных микрофонов и приёмник USB-C или Lightning. Заряжается футляр через USB-C.Запись голоса идёт как в стандартном приложении камеры, так и в любом стороннем. Особого внимания заслуживает приложение Rode Capture, которое даёт больше возможностей для записи.Каждый микрофон весит оп 12 г. При этом они получили защиту от брызг. Общее время автономной работы (с подзарядкой от футляра) — 21 час. Wireless Micro готов в любое время и в любом месте, где бы создатель ни взял его с собой.Rode Wireless Micro доступен в версиях с модулями USB-C или Lightning в чёрном или белом цвете по цене в $149.