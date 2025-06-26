Представлены Samsung Galaxy Buds Core — беспроводные наушники в с «шумодавом» и поддержкой Galaxy AI





Компания выпустила внутриканальные беспроводные наушники с эргономичным дизайном, качественным звучанием и поддержкой функций Galaxy AI Компания выпустила внутриканальные беспроводные наушники с эргономичным дизайном, качественным звучанием и поддержкой функций Galaxy AI Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Samsung Galaxy Buds Core оснастили динамиком 6,5 мм с естественным звучанием и четкой передачей голоса без шумов. Гаджет бесшовно работает в экосистеме Galaxy и поддерживают функцию синхронного перевода с помощью ИИ-алгоритмов при работе со смартфонами Galaxy (под управлением Android 11.0 и выше и с объемом ОЗУ более 1,5 ГБ). Дополнительные силиконовые держатели удобно и надежно крепятся в ушах, даже при длительном использовании.Система активного «шумодава» эффективно глушит посторонние звуки даже в особо оживленных местах, вроде общественного транспорта. Чтобы держать окружающую обстановку под контролем или свободно слышать голос собеседника, не обязательно убирать наушники в кейс — достаточно включить режим прозрачности.Для создания направленного звука и фильтрации помех в наушниках есть адаптивная системой из трех микрофонов: два внешних фокусируются на вашей речи — передача голоса становится лучше, а фоновые звуки тише; третий, внутренний, анализирует и подавляет остаточный шум для разборчивой речи при звонках.Galaxy Buds Core поддерживают быстрое бесшовное подключение к различным устройствам серии Samsung Galaxy. Есть функция автоматического переключения между устройствами.ИИ-переводчик на базе Galaxy AI стал лучше. Он не требует взаимодействия с экраном смартфона: распознавание речи и перевод происходят в фоновом режиме прямо во время разговора или прослушивания лекции на иностранном языке, преодолевая языковой барьер. Стоит отметить, что фишка поддерживается только несколькими смартфонами: Galaxy S24, S23, Z Fold5, Z Flip5, S23 FE, S22, Z Fold4 и Z Flip4.В приложении Galaxy Wearable можно изменить настройки Galaxy Buds Core прямо с устройств Samsung Galaxy. А если наушники вдруг потерялись, функция поиска SmartThings Find поможет быстро их найти.Новинка доступна в двух цветах — белом и черном. Компактный эргономичный дизайн обеспечивает комфортную и надежную посадку в ушах. А с автономностью до 35 часов и защитой от пыли и влаги по стандарту IP54, эти наушники готовы к любым сценариям — от тренировок до длительных путешествий. На кейс защита не распространяется.