Представлены складные смартфоны Samsung Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold4

Компания Samsung представила складные смартфоны обновлённых серий Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold. Первая модель — миниатюрная раскладушка, которая при раскрытии превращается в полноразмерный смартфон, а вторая — крупный гаджет со стилусом и очень большим экраном в развёрнутом состоянии.Складные смартфоны были показаны на мероприятии Galaxy Unpacked уже четвёртый год подряд, и на этот раз новинки внешне почти не отличаются от прошлогодних или даже позапрошлогодних моделей, хотя их начинка, конечно же, стала чуть лучше.Galaxy Z Flip4 выполнен в форм-факторе раскладушки, его габариты в сложенном состоянии составляют 84,9×71,9×17,1 мм, а в раскрытом 165,2×71,9×6,9 мм. Масса — 187 грамм. В смартфоне используются два AMOLED-экрана: диагональю 1,9 дюйма с разрешением 512×260 пикселей и 6,7 дюйма с разрешением 2640×1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц и защитой стеклом Gorilla Glass Victus+. В качестве программной начинки — процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с графикой Adreno 730, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель 128, 256 или 512 ГБ и аккумулятор ёмкостью 3700 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки (с 0 до 50% за полчаса) и беспроводной зарядки. Зарядный адаптер не входит в комплект.Фронтальная камера делает 10-мегапиксельные снимки, основная камера двойная — с 12-мегапиксельными сенсорами для обычной и широкоугольной съёмки. Среди интерфейсов связи — USB Type-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, eSIM и NFC. Смартфон также отличается защитой от воды и пыли по стандарту IPx8 и стереозвучанием в динамиках.Samsung отмечает, что Galaxy Z Flip4 получил более тонкую рамку вокруг основного экрана, улучшенное ультратонкое стекло и более оптимизированную камеру, которая позволяет качественно снимать видео и делать фотографии даже в условиях слабого освещения.Galaxy Z Flip4 будет продаваться по цене от 999 долларов (около 60 тысяч рублей) и выше в зависимости от объёма накопителя. Предзаказы будут открыты 10 августа, а в магазинах он появится с 26 августа.Galaxy Z Fold4 в сложенном состоянии похож на обычный смартфон, только толстый и тяжёлый (155,1×67,1×15,8 мм, 263 г и габаритах). В раскрытом виде он напоминает планшет при габаритах (155,1×130,1×6,3 мм). В смартфоне используются два AMOLED-экрана: диагональю 6,2 дюйма с разрешением 2316×904 пикселей и 7,6 дюйма с разрешением 2176×1812 пикселей с частотой обновления 120 Гц и защитой стеклом Gorilla Glass Victus+. В качестве программной начинки — процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с графикой Adreno 730, 12 ГБ оперативной памяти, накопитель 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ и аккумулятор ёмкостью 4400 мАч с поддержкой 25-ваттной проводной зарядки и 15-ваттной беспроводной зарядки. Как и в случае с Galaxy Z Flip4, зарядника нет в комплекте.Фронтальных камер две (с одной стороны — 10 мп, с другой 4 Мп), основная камера тройная (главная 50 Мп, широкоугольная 12 Мп с охватом 123° и телефото 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом). Среди интерфейсов связи — USB Type-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, eSIM и NFC. Смартфон также отличается защитой от воды и пыли по стандарту IPx8 и стереозвучанием в динамиках с настройкой AKG.По словам Samsung, в сравнении с прошлогодней моделью корпус смартфона стал легче и тоньше, а прочность стекла, закрывающего большой экран, увеличена на 45%.Galaxy Z Fold4 будет продаваться за 1799, 1919 или 2159 долларов в зависимости от объёма памяти (от 110 до 132 тысяч рублей), предзаказ уже стартовал в некоторых странах, а в магазины эта модель поступит с 26 августа.