





Компания Apple представила смарт-часы Apple Watch Series 6. На них изначально установлена watchOS 7.Часы будут выпущены в различных цветах, в том числе синем, тёмно-сером, золотистом и красном. Впервые в часах Apple появится сенсор, определяющий уровень содержания кислорода в крови. Измерение проводится всего за 15 секунд. Приложение «Здоровье» будет обновлено специально для этой модели, в него будут добавлены разделы с дополнительной статистики.В часах используется новый процессор S6 на базе A13 Bionic. Оптимизирована автономность часов, теперь они работают ещё дольше, хотя экран в 2,5 раза ярче.В watchOS 7 реализованы новые циферблаты. Их можно настраивать под себя, и ими можно делиться с другими пользователями.Часы можно настроить для других пользователей (детей, пожилых родителей и т. п.) Можно выбрать, с какими контактами может общаться обладатель часов, данные от GPS могут автоматически отправляться основному контакту. Эти возможности реализованы только в США.Цена в США — от 400 долларов.